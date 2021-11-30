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Александр Лукашенко дал интервью гендиректору «России сегодня». Какие вопросы были на повестке?

30 ноября 2021 10:27
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Новости Беларуси. Спикер международного масштаба. Снова во Дворце Независимости софиты и телекамеры. На этот раз глава государства дал многочасовое интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко дал интервью гендиректору «России сегодня». Какие вопросы были на повестке?-1

Среди вопросов – двусторонние отношения Беларуси и России, интеграция в рамках Союзного государства, конституционная реформа в стране, миграционный кризис на границе с ЕС.  

Александр Лукашенко дал интервью гендиректору «России сегодня». Какие вопросы были на повестке?-4

Дмитрий Киселев – медийное лицо российской журналистики. Агентство, которое он возглавляет, ежедневно выпускает около 5 000 оригинальных информационных материалов в форматах радиопередач, статей, ленты новостей. Агентство объединяет новостные ленты, информационные порталы, радиовещание, производство и распространение фотоматериалов, инфографики, производство контента для мобильных приложений, площадки в соцсетях.  

Александр Лукашенко дал интервью гендиректору «России сегодня». Какие вопросы были на повестке?-7

Основное направление деятельности МИА «Россия сегодня» – освещение за рубежом государственной политики и общественной жизни России, оперативное информирование о событиях в мире. К слову, сформирован целый плей-лист из медиа, которые желают взять интервью у нашего Президента.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Киселев # Фотофакт

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