«Кирпичик», багеты, сырные лепёшки и торты – как белорусы оценивают изделия потребкооперации?
Новости Беларуси. Ставка – на качество. Белкоопсоюз – один из лидеров по производству хлебобулочной продукции. Объемы хлебопечения занимают более 15 % республиканского каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день хлебозаводы потребительской кооперации производят свыше 120 тонн изделий, которые радуют покупателей на прилавках магазинов.
Подробнее в материале Дианы Головач.
Традиционный кирпичик, формовой и подовой хлеб, багеты, сырные лепешки, торты на любой вкус. Это лишь малая часть продукции Клецкого производственно-пищевого завода. Главные секреты успеха – натуральные ингредиенты и умелые руки хлебопеков.
Алла Берденникова, начальник цеха хлебопечения Клецкого производственно-пищевого завода:
Все сделано с душой, с любовью. Мы формуем и хлебушек, и батончики, все вручную. Нарезка у нас батонов тоже идет вручную. Это очень удобно, потому что мы можем в любое время выпечь хлеб. То есть по потребности. Если надо, мы можем испечь хлеб горячий и отдать в торговую сеть.
Хлебобулочная продукция Белкоопсоюза представлена во всех регионах. Реализуют свежий ароматный хлеб не только в собственной торговой сети, но и сторонним организациям.
Андрей Калейник, директор Клецкого производственно-пищевого завода:
Большим спросом у нас, конечно, пользуется хлеб формовой. В народе называют его кирпичик. Это составляет более 50 % от всего хлеба. Также пользуется спросом наш батон «Ванилька».
Лучшая оценка качества хлеба – мнение покупателей. В магазинах регулярно проводят выставки-дегустации.
У каждого жителя есть возможность попробовать не только традиционные сорта, но и новинки предприятия. Сегодня оценили хлеб «Радужный» и «Пряный».
Мне вообще наша продукция нравится. И я ем только клецкий хлеб. Я не покупаю другие хлеба.
Хлеб я очень люблю, с удовольствием хожу в этот магазин. Всем советую сюда ходить.
Хлебопекарные предприятия Белкоопсоюза – постоянные участники республиканских смотров качества и всегда получают высокие награды.
Жанна Жуматий, начальник отдела качества и стандартизации Клецкого производственно-пищевого завода:
В 2014 году, наверное, Минский ОПС и мы впервые завоевали Гран-при первой степени за слойки фруктовые с начинкой. И с тех пор у нас 3 или 4 Гран-при, золотые медали. Это торты, кондитерские изделия, хлебобулочные. Каждый год мы привозим по 3-4 золотые медали.
В магазинах потребкооперации кроме хлебобулочных изделий можно найти товары на любой вкус. Среди представленного ассортимента – колбасные и мясные изделия, соления, квашения, минеральная вода собственного производства. И все натуральное.
Юрий Боровицкий, председатель правления Клецкого райпо:
Для того чтобы завлечь покупателя в магазин, надо обязательно придумать какую-то изюминку. Вот эта изюминка – это продукция нашего общепита. Самая главная наша задача в том, чтобы сельский житель не чувствовал себя обделенным по отношению к городскому.
Кооператоры обслуживают все сельское население нашей страны, предлагая покупателям в своей торговой сети широкий ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса. Автомагазины Белкоопсоюза довозят свежий хлеб до каждого населенного пункта, даже самого отдаленного, где проживает несколько человек. Ведь главное – работать на благо потребителей.
*На правах рекламы.