«Создан банк данных одарённой молодёжи». Что надо знать о формировании статистики?

Вундеркинд – в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то другие вовсю пишут стихи, музыку и даже трудятся в научной лаборатории. О том, как помочь ребенку реализовать свои таланты, но при этом не лишить его детства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Давайте немного цифр. Почти 20 лет в Беларуси по инициативе Президента был создан банк данных одаренной молодежи. Сегодня в этом банке содержатся сведения о более 600 молодых талантливых гражданах и без малого 300 творческих коллективах. Я считаю, что на 9-миллионную Беларусь – это немного.