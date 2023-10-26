«Создан банк данных одарённой молодёжи». Что надо знать о формировании статистики?

Вундеркинд – в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то другие вовсю пишут стихи, музыку и даже трудятся в научной лаборатории. О том, как помочь ребенку реализовать свои таланты, но при этом не лишить его детства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Давайте немного цифр. Почти 20 лет в Беларуси по инициативе Президента был создан банк данных одаренной молодежи. Сегодня в этом банке содержатся сведения о более 600 молодых талантливых гражданах и без малого 300 творческих коллективах. Я считаю, что на 9-миллионную Беларусь – это немного.
Ирина Щербо, логопед-дефектолог, детский психолог, специалист комплексной диагностики и сопровождения детей раннего возраста:
Не будет много, ведь если мы возьмем любое распределение математическое – 80 к 20. 80 % – это, грубо говоря, серая масса, люди, которые демонстрируют плюс-минус среднюю температуру по больнице с определенными навыками, которые характерны для общества. 20 %, как правило, распределяется таким образом. 5 % очень отстающих – сюда можно включить больных детей, с нарушениями развития, асоциальным поведением и психиатрическим заболеваниями. 5 % будет уходить на одаренную молодежь, одаренных детей, тех, кто без нарушений имеет выдающуюся степень одаренности. Тот кусочек, 10 % – это будут те, кто молодцы. В классе, как я всегда говорю, есть один самый лучший, один самый худший, пять, которые в конце, пять, которые под этим самым лучшим – лидеры класса, а остальные – просто дети. К этому надо спокойно относиться. Не все дети могут попасть в те 10 % на верхушку, просто по факту того, что у них другие закладки в организме.
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