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Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

20 июля 2019 17:28
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Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла Шимко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»-1

Потренироваться на свежем воздухе, научиться серфингу, пострелять из лука или поиграть в американский футбол – активностей масса. Желающие в полную силу насладиться музыкально-спортивной атмосферой даже разбили палаточный городок.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»-3

Кирилл Шимко, мастер силового экстрима:
Шимко собирает друзей, поэтому собрал много. Видите, даже из-за океана друзей собрал. Потому что это олицетворение духа, олицетворение здорового образа жизни, силы. Все мы, наверное, выросли на его фильмах.

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Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»-5

Вон какие активности – катаемся на ватрушках, катаемся на водных мотоциклах. У детей лучше спросите, какие у них ощущения от этого праздника.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»-7

– Нормально, катаемся.
– Очень даже, если честно, прикольно. Адреналин такой прям чувствуется.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»-9

Фестиваль продолжится 21 июля. Среди необычных развлечений – прогулки на воздушных шарах, интернациональный фудкорт и конкурсы на скоростное поедание блюд.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»-11
# Фестиваль

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