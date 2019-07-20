Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла Шимко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла Шимко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потренироваться на свежем воздухе, научиться серфингу, пострелять из лука или поиграть в американский футбол – активностей масса. Желающие в полную силу насладиться музыкально-спортивной атмосферой даже разбили палаточный городок.
Кирилл Шимко, мастер силового экстрима:
Шимко собирает друзей, поэтому собрал много. Видите, даже из-за океана друзей собрал. Потому что это олицетворение духа, олицетворение здорового образа жизни, силы. Все мы, наверное, выросли на его фильмах.
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Вон какие активности – катаемся на ватрушках, катаемся на водных мотоциклах. У детей лучше спросите, какие у них ощущения от этого праздника.
– Нормально, катаемся.
– Очень даже, если честно, прикольно. Адреналин такой прям чувствуется.
Фестиваль продолжится 21 июля. Среди необычных развлечений – прогулки на воздушных шарах, интернациональный фудкорт и конкурсы на скоростное поедание блюд.