Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла Шимко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потренироваться на свежем воздухе, научиться серфингу, пострелять из лука или поиграть в американский футбол – активностей масса. Желающие в полную силу насладиться музыкально-спортивной атмосферой даже разбили палаточный городок.

Кирилл Шимко, мастер силового экстрима:

Шимко собирает друзей, поэтому собрал много. Видите, даже из-за океана друзей собрал. Потому что это олицетворение духа, олицетворение здорового образа жизни, силы. Все мы, наверное, выросли на его фильмах. Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

Вон какие активности – катаемся на ватрушках, катаемся на водных мотоциклах. У детей лучше спросите, какие у них ощущения от этого праздника.

– Нормально, катаемся.

– Очень даже, если честно, прикольно. Адреналин такой прям чувствуется.