«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов

Новости Беларуси. Полицейские из Объединенных Арабских Эмиратов обучились судебной экспертизе в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они усвоили ряд прогрессивных методик, которые позволяют вычислить преступника. Иностранные специалисты высоко оценивают работу современного оборудования, которое помогает оперативно выйти на след подозреваемого. Это в том числе «Живой сканер» – мобильный комплекс, с помощью которого можно проводить дактилоскопирование без краски. Экспресс-курс арабские студенты прошли всего за две недели.

Ахмед Мохаммед Абдулла Заед, представитель Департамента судебной экспертизы полиции Абу-Даби (ОАЭ):

Во-первых, было изучено программное обеспечение, которое используется специалистами при расследовании преступлений и каким образом это все происходит, какие новые разработки планируется применять в будущем. Это очень полезно. Мы смогли обменяться опытом с коллегами из Беларуси.

Сергей Евмененко, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Уже 19 групп сотрудников полиции Абу-Даби прошли у нас обучение. Получили соответствующие документы по всевозможным направлениям деятельности, начиная от чисто криминалистических исследований, заканчивая судебной медициной.