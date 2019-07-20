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«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов

20 июля 2019 12:17
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Новости Беларуси. Полицейские из Объединенных Арабских Эмиратов обучились судебной экспертизе в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов-1

Они усвоили ряд прогрессивных методик, которые позволяют вычислить преступника. Иностранные специалисты высоко оценивают работу современного оборудования, которое помогает оперативно выйти на след подозреваемого. Это в том числе «Живой сканер» – мобильный комплекс, с помощью которого можно проводить дактилоскопирование без краски. Экспресс-курс арабские студенты прошли всего за две недели.

«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов-4

Ахмед Мохаммед Абдулла Заед, представитель Департамента судебной экспертизы полиции Абу-Даби (ОАЭ):
Во-первых, было изучено программное обеспечение, которое используется специалистами при расследовании преступлений и каким образом это все происходит, какие новые разработки планируется применять в будущем. Это очень полезно. Мы смогли обменяться опытом с коллегами из Беларуси.

«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов-7

Сергей Евмененко, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Уже 19 групп сотрудников полиции Абу-Даби прошли у нас обучение. Получили соответствующие документы по всевозможным направлениям деятельности, начиная от чисто криминалистических исследований, заканчивая судебной медициной.

«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов-10

Напомним, меморандум о сотрудничестве судэксперты из Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов подписали пару лет назад. Тогда они договорились о совместных стажировках. Вскоре подобную подготовку будут проходить у нас криминалисты из Вьетнама и Сербии.

«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов-13

# Судебная экспертиза # общество # Ахмед Мохаммед Абдулла Заед # Сергей Евмененко # Фотофакт

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