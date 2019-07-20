«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Новости Беларуси. День пожарной службы в Минске отмечали на воде, на земле и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-прежнему многолюдно сейчас в парке Горького. Там находится наша съемочная группа. Чтобы поделиться впечатлениями от происходящего, на прямую связь со студией вышел корреспондент Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Праздник получился по-настоящему выдающимся. Такой вывод делаем хотя бы на основании того, что люди по-прежнему здесь, по-прежнему очень много вариантов, чтобы что-то попробовать, что-то потрогать.

Абсолютно все машины, все формы пожарных, которые показывали утром на параде, здесь можно было примерить на себя, посидеть за рулем. Некоторые даже уже выбрали будущую профессию.

Я хочу, когда вырасту, стать пожарным!

В нескольких зонах в парке Горького можно было почувствовать себя пожарным и даже прожить один день из его жизни.

Александр Скригаловский, пожарный пожарной части № 1 Ленинского района:

Чтобы ребята молодые показали стойкость свою, как они могут залезть выше. Силу свою.

Я карабкалась наверх. Мне было тяжело, но мне помогали. У меня получилось.

Я строил большую башню и мне очень понравилось.