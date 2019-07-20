Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Новости Беларуси. В канун Дня спасателя сотрудники МЧС Беларуси 20 июля в Минске устроили праздник для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сперва состоялся парад подразделений и специализированной техники на проспекте Независимости. Затем центральным местом событий стал парк Горького.

Чтобы поделиться впечатлениями от происходящего, на прямую связь со студией вышел корреспондент Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Недавно закончилось представление на сцене, люди начинают разбредаться по разным локациям. Буквально пару часов назад музыка звучала на проспекте Независимости. Праздник традиционно начинается с возложения венков на площади Победы. К белорусским спасателям присоединились коллеги из других стран.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям:

Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города. Они видят, что сегодня, несмотря ни на какие сложности, трудности служба развивается. На вооружении самая современная техника, есть необходимая учебно-тренировочная база, создан Университет гражданской защиты, профессиональные кадры – это все для того, чтобы мы эффективно работали в этом направлении.

Белорусским спасателям в этом году исполняется 166 лет.