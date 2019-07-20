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Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

20 июля 2019 17:13
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Новости Беларуси. Стивен Сигал приехал поддержать и вдохновить своим примером белорусских поклонников здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси-1

Голливудский актер стал главным гостем фестиваля активного отдыха, который организует силач Кирилл Шимко. Поклонники знаменитого героя боевиков получили возможность не только сфотографироваться, но и лично пообщаться со звездой.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси-4

Фанаты интересовались не только любимыми боевыми искусствами Сигала, программой личных тренировок, но и планами о приобретении недвижимости поближе к Минскому морю. Актер признался, что не против подарка в виде дачи, а также вспомнил свой первый визит в Беларусь.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси-7

– Вы были три года назад в Беларуси, у вас была очень теплая встреча с нашим Президентом. Вы там ели вместе морковку, это запомнили все.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси-10

– Прежде всего, мы не только морковку ели. Мы ели много разных овощей, которые он выращивает. Я отправил запрос, я очень хотел встретиться с Президентом.

# Знаменитые люди # калейдоскоп # Стивен Сигал # Фотофакт

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