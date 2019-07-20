Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

Новости Беларуси. Стивен Сигал приехал поддержать и вдохновить своим примером белорусских поклонников здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голливудский актер стал главным гостем фестиваля активного отдыха, который организует силач Кирилл Шимко. Поклонники знаменитого героя боевиков получили возможность не только сфотографироваться, но и лично пообщаться со звездой. Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Фанаты интересовались не только любимыми боевыми искусствами Сигала, программой личных тренировок, но и планами о приобретении недвижимости поближе к Минскому морю. Актер признался, что не против подарка в виде дачи, а также вспомнил свой первый визит в Беларусь.

– Вы были три года назад в Беларуси, у вас была очень теплая встреча с нашим Президентом. Вы там ели вместе морковку, это запомнили все.