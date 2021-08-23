«Сейчас вообще суперусловия». Как в Брестском районе проходит сев озимого рапса?

Новости Беларуси. Финальные штрихи – в стране убрали более 95 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В закромах уже свыше шести миллионов тонн зерна. По объемам лидирует столичный регион – там аграрии получили свыше полутора миллиона тонн. А по темпам ближе всего к завершению страды в Брестском регионе – до заветного финиша им остается меньше процента. Сейчас все внимание сложным участкам, которым досталось от непогоды. Впрочем, отдыхать аграриям некогда. Впереди – кормозаготовка, задел на урожай будущего и сбор даров сада.

Александр Д авидович, механизатор сельхозпредприятия « А гро-сад Р ассвет»: Только снится. Работать надо, закладывать урожай на следующий год.

В хозяйстве «Агро-сад Рассвет» с уборкой зерновых расправились первыми в Брестском районе. Урожай в этом году намолотили свыше 4 000 тонн. Урожайность – 56 центнеров с гектара, что значительно превышает среднюю по области. Уборочная техника – на ремонт, а посевная – на смену.

Задел на будущее – это сев озимого рапса. Культура стратегически выгодная, а значит, все строго по технологии. За исполнение отвечает команда механизаторов и агрономов.