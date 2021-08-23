«Сейчас вообще суперусловия». Как в Брестском районе проходит сев озимого рапса?
Новости Беларуси. Финальные штрихи – в стране убрали более 95 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В закромах уже свыше шести миллионов тонн зерна. По объемам лидирует столичный регион – там аграрии получили свыше полутора миллиона тонн. А по темпам ближе всего к завершению страды в Брестском регионе – до заветного финиша им остается меньше процента. Сейчас все внимание сложным участкам, которым досталось от непогоды. Впрочем, отдыхать аграриям некогда. Впереди – кормозаготовка, задел на урожай будущего и сбор даров сада.
Подробнее – Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Правильно понимаю, что аграриям покой только снится?
Александр Давидович, механизатор сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:
Только снится. Работать надо, закладывать урожай на следующий год.
В хозяйстве «Агро-сад Рассвет» с уборкой зерновых расправились первыми в Брестском районе. Урожай в этом году намолотили свыше 4 000 тонн. Урожайность – 56 центнеров с гектара, что значительно превышает среднюю по области. Уборочная техника – на ремонт, а посевная – на смену.
Задел на будущее – это сев озимого рапса. Культура стратегически выгодная, а значит, все строго по технологии. За исполнение отвечает команда механизаторов и агрономов.
Евгений Сколячис, агроном сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:
Мы буквально недавно завершили уборку, как уже приступили к севу озимого рапса. Потом идет сев озимых зерновых, и уже начнем убирать кукурузу на силос. Дальше сахарная свекла, а она заканчивается с первым снегом. Сейчас вообще суперусловия для сева озимого рапса. Влага есть, всходы ожидаем в ближайшее время. Еще не досеяв все поля, мы уже планируем химобработку рапса против сорняков.
«Где-то 80% уходит на Российскую Федерацию». Посмотрите, какой урожай яблок вырастили брестские садоводы – смотреть здесь.