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Кибермошенники атакуют белорусов! Важную для каждого информацию рассказали в МВД

18 ноября 2023 13:14
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Александр Меженный, ведущий:
С людьми, желающими жить за чужой счет, сталкивался, пожалуй, каждый. А в последнее время страну захлестнула волна кибермошенничества, то есть с применением обмана в соцсетях, с применением техники и технологий. Как уберечься от посягательств на свои кровные денежки, мы и поговорим сегодня. В студии «Нового утра» Алексей Новаш, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь.

Кибермошенники атакуют белорусов! Важную для каждого информацию рассказали в МВД-1

Юрий Царев, ведущий:
Фишинг, смишинг, фарминг, брутфорс. И все это касается кражи денег с карточек наших граждан и принуждения их к оплате несуществующих счетов. Как уберечься от всего этого? И как распознать мошенника, если ты не имел никогда никакого киберобразования?

Кибермошенники атакуют белорусов! Важную для каждого информацию рассказали в МВД-4

Алексей Новаш, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь:
Определения этих понятий сводятся к одному: это мошеннические действия в сети Интернет. Направлены на одно: под различным предлогом получить, используя глобальную сеть Интернет, наши персональные данные, наши идентификационные данные, любую персональную информацию, которая позволит получить доступ к нашим сбережениям. Все эти действия основаны на методах социальной инженерии. Это все сплошная психология.

Кибермошенники атакуют белорусов! Важную для каждого информацию рассказали в МВД-7

Далее смотрите в видео.

# Интернет-мошенничество # общество # Александр Меженный # Юрий Царёв # Алексей Новаш # Фотофакт

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