Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?

Маэстро вдохновения. Дворец шедевров. Единственный и неповторимый Музей «Спасенные художественные ценности» – достояние Бреста и всей страны. И не было бы культурной мекки без наших таможенников. Все жемчужины: старинная мебель, посуда, картины, ювелирка – их заслуга.

Они изъяли драгоценные произведения искусства и антиквариат из рук контрабандистов. В музее показаны варварские методы провоза, когда не щадили даже иконы, распиливая на части.

Алла Россинская, старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

В конце прошлого века шел груз. Проверяют, конечно, все фуры наши таможенники с помощью сканера. И когда есть какое-то незаконное вложение, на мониторе появляется строчка: «нехарактерное вложение». Увидели такую строчку операторы, подошли дальше таможенники именно к этому месту и изъяли ее. Сегодня эта икона, которая выполнена выдающимся ювелиром (вернее, оклад к ней) Дмитрием Андреевым, самая крупная в нашем собрании.