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Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?

18 ноября 2023 12:26
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Маэстро вдохновения. Дворец шедевров. Единственный и неповторимый Музей «Спасенные художественные ценности» – достояние Бреста и всей страны. И не было бы культурной мекки без наших таможенников. Все жемчужины: старинная мебель, посуда, картины, ювелирка – их заслуга.

Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?-1

Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?-3

Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?-5

Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?-7

Они изъяли драгоценные произведения искусства и антиквариат из рук контрабандистов. В музее показаны варварские методы провоза, когда не щадили даже иконы, распиливая на части.

Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?-10

Алла Россинская, старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:
В конце прошлого века шел груз. Проверяют, конечно, все фуры наши таможенники с помощью сканера. И когда есть какое-то незаконное вложение, на мониторе появляется строчка: «нехарактерное вложение». Увидели такую строчку операторы, подошли дальше таможенники именно к этому месту и изъяли ее. Сегодня эта икона, которая выполнена выдающимся ювелиром (вернее, оклад к ней) Дмитрием Андреевым, самая крупная в нашем собрании.

Больше об истории ценных экспонатов смотрите в нашем сюжете.

# Музеи Бреста # общество # Анастасия Макеева # Алла Россинская # Фотофакт

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