Что такое студенческий суд и какой международный форум проведут в МИТСО? Рассказали проректор и студент университета

Пожалуй, каждый видел по телевизору программу, где взрослые люди играют в суд: рассматривают дела и оглашают приговоры. Все увлекательно, но только юристы понимают: все это далеко от настоящего судебного процесса. А вот студенческие или учебные суды в университетах – это серьезно. Все аргументы, выступления, прения сторон – все строго по правилам. Более того, подобные мероприятия бывают международными. Встать, суд идет! В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Михаил Алексеевич Юрочкин, проректор по учебной работе Международного университета «МИТСО», кандидат юридических наук, и Александр Денисович Прохоров, капитан команды Международного университета «МИТСО».

Екатерина Яцкевич, ведущая:

В вашем университете будет проходить международный форум, который будет называться «Нюрнбергский процесс и современное международное право». Что это за мероприятие?

Михаил Юрочкин, проректор по учебной работе Международного университета «МИТСО», кандидат юридических наук:

Данный конкурс проводит не совсем университет. Университет является площадкой для проведения данного форума, о котором мы скажем далее. Сам форум проводит Федерация профсоюзов Беларуси. С учетом программы деятельности Федерации в ноябре 2023 года и проводится международный форум. «Нюрнбергский процесс и современное международное право». Почему форум задуман так масштабно? Потому что в рамках форума будут проводиться два самостоятельных мероприятия. Первое – это международный конкурс для студентов «Нюрнбергский процесс и современное международное право», в рамках которого будет разыграно игровое судебное дело по модели Международного уголовного суда. И в основе модели международного уголовного суда будут положены принципы, которые были выработаны по результатам завершения работы Нюрнбергского процесса 1 октября 1946 года. Александр Меженный, ведущий:

Александр, а вам какая тема ближе, в чем будете участие принимать?