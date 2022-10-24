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Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами

24 октября 2022 11:30
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Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами, обвинив друг друга в нарушении морской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами-1

Сеул заявил, что торговое судно КНДР зашло в территориальные воды страны. Чтобы выпроводить его, ВМС открыли огонь. В свою очередь Пхеньян сообщил, что выпустил 10 снарядов в сторону южнокорейского военного корабля, который якобы грубо нарушил морскую границу. После этого обстрела военно-морские силы Южной Кореи заявили, что начинают четырехдневные учения у западного побережья, в которых примут участие около 20 военных кораблей и авиация.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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