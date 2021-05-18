Александр Лукашенко: «Мы должны закрепить за Советом безопасности новые конкретные, жизненно важные функции»

Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. Об этом заявил глава государства на совещании Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор во Дворце Независимости ведется в продолжении темы повышения роли Совета безопасности в жизни государства. В этот коллегиальный орган входят не только представители силовых ведомств. В составе – депутаты обеих палат, руководители правительства, представители Администрации Президента. Александр Лукашенко обратил особое внимание присутствующих на необходимость обеспечить открытость в работе Совбеза. Общество должно понимать логику и причины принятия тех или иных решений. В числе главных вопросов, которые обсуждались 18 мая, была и разработка нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новое положение о Совете безопасности опирается на Конституцию, закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за период независимой Беларуси. При подготовке этого положения (о Совбезе) внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах, прежде всего странах – союзниках.

Важнейшей задачей Совета безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов в преодолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной.

Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом безопасности новые конкретные, жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Все это вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном мной 9 мая Декрете.