Александр Лукашенко: «Мы должны закрепить за Советом безопасности новые конкретные, жизненно важные функции»

Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. Об этом заявил глава государства на совещании Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. Об этом заявил глава государства на совещании Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости ведется в продолжении темы повышения роли Совета безопасности в жизни государства. В этот коллегиальный орган входят не только представители силовых ведомств. В составе – депутаты обеих палат, руководители правительства, представители Администрации Президента. Александр Лукашенко обратил особое внимание присутствующих на необходимость обеспечить открытость в работе Совбеза. Общество должно понимать логику и причины принятия тех или иных решений. В числе главных вопросов, которые обсуждались 18 мая, была и разработка нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новое положение о Совете безопасности опирается на Конституцию, закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за период независимой Беларуси. При подготовке этого положения (о Совбезе) внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах, прежде всего странах – союзниках.
Важнейшей задачей Совета безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов в преодолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной.
Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом безопасности новые конкретные, жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Все это вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном мной 9 мая Декрете.
Некоторые тут переживали, что Президент якобы не доверяет премьеру там и так далее. Я не говорю, нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть на должности премьера на тот момент любой человек, но в данном случае, если говорить о премьере, что значит не доверяет? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности.
И третий момент, подчеркиваю, главный ведь вопрос тогда встанет – какой? – о выборах Президента и стабилизации в стране. Но стабилизация будет зависеть от выборов нового Президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов, как и, возможно, другие, которые вы вынесете вопросы на заседании Совбеза. Без губернаторов мы не решим ни один вопрос в стране, поэтому они с правом голоса будут присутствовать на заседании Совета безопасности.
9 мая Александр Лукашенко подписал Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ предусматривает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий, властные полномочий переходят Совету безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.