КГК: «При укреплении курса рубля цены должны пересчитываться ежемесячно в меньшую сторону»

Новости Беларуси. Насыщение внутреннего рынка собственной продукцией и недопущение необоснованного роста стоимости товаров. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу по стабилизации цен и контролю за ценообразованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что рассказал Богданов об антимонополии и новшествах в системе стабфондов? Читайте здесь. А вот и результаты проверок Комитета госконтроля: в каждом пятом магазине выявлено нарушение. И новшество – теперь контрольные органы смогут приостанавливать работу торговых объектов в случае грубых нарушений. Речь и о качестве продукции.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Выявляют факты в большом количестве некачественной импортной продукции. Проверяли одну из крупных торговых сетей, вынесено в результате проверки более 100 предписаний о запрете к реализации более тысячи наименований товаров. Фактически с реализации было снято более 38 тысяч единиц товара.

И сфера, на которой уж точно наживаться нельзя, – это здравоохранение. Только в 2021 году приостановили деятельность более 20 аптек и частных медцентров. Последние были замечены в завышении цен на КТ, МРТ почти на четверть. Не исключение и лекарственные препараты.

Андрей Лобович:

Курс был пересчитан в апреле, по более высокому курсу цен появились лекарства в аптечной сети. Но при этом при укреплении в мае никто не собирался откатывать цены назад. Поэтому только после вмешательства комитета и рекомендации основным импортерам цены были уменьшены до 30 %. Так вот, одно из мероприятий, которое касается рынка лекарственных препаратов, – это законодательное закрепление изменения стоимости лекарственных средств в связи с изменением курсов как в положительную, так и в отрицательную сторону. При укреплении курса рубля цены должны пересчитываться ежемесячно в меньшую сторону.