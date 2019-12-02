КГБ завершил расследование дела о коррупции в сфере поставок компьютерной техники

Новости Беларуси. 16 фигурантов и взятки более чем на 3 миллиона рублей. КГБ завершил предварительное расследование дела о коррупции в сфере поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о закупках компьютерной техники и программного обеспечения. Обвинения в получении и даче взяток предъявлены 8 должностным лицам и 8 представителям коммерческих структур. Среди фигурантов громкого дела – экс-директор «Белтелеком» Сергей Сиводедов, бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин, начальник одного из управлений «Нацбанка» Игорь Кудасов. «Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного – обычная борьба с коррупцией». Президент Беларуси о задержании Втюрина