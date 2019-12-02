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«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования

02 декабря 2019 07:07
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС приступили к рейдам по частным домам: особое внимание подготовке печного оборудования к зиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-1

Ежегодно пожары уносят десятки жизней. Только в 2019-м в стране зарегистрировано более 5500 возгораний, большинство из них произошли именно из-за неисправности отопительных приборов. В сильные морозы они используются, что называется, по полной, отсюда и неприятности.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-4

Корреспондент Ирина Недобоева отправилась в рейд вместе со спасателями.

Спасатели, правоохранители, газовики и соцработники делают подворовый обход частного сектора. Особое внимание пенсионерам, одиноким, тем, кто находится в социально опасном состоянии и многодетным.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-7

Сергей Чаусов, инспектор Чериковского РОЧС:
Начался отопительный сезон, потому необходимо печное отопление проверять на наличие трещин. Так же хочу напомнить, чтобы не оставляли малолетних детей без присмотра. Спички прятали в недоступные для детей места.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-10

В семье Матвеевых из Черикова пятеро детей. Дом такой же большой, как и семья. С наступлением холодов приходится сильно топить.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-13

Марина Матвеева, многодетная мама:
Чтобы состояние котла было в порядке, и извещатели в норме, работали. И, конечно, нелишним будет, когда приходят и проверяют.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-16

В доме с печкой Галина Елисеевна прожила всю жизнь. Хоть старается следить за порядком, но взгляд опытных специалистов не повредит, уверена пенсионерка. Ведь как только холодает, тут же новости начинают пестрить информацией о пожарах.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-19

Галина Цыброва, жительница Черикова:
C жаром закрывают, когда он плохо перегорит. Надо, чтобы перегорел хорошо. Вдруг что-нибудь такое случится, кто будет отвечать?

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-22

Именно так и произошло с семьей Бондаревых. Мама с двумя меленькими дочками в деревне Мирогощ протопила печь, приготовила ужин и закрыла заслонку. Как оказалось, рано.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-25

Кристина Бондарева, пострадавшая:
Может, я не досмотрела эти угольки, закрыли не вовремя юшку. Тут старшей плохо становится. Я замечаю по Вике, что начинает не так себя вести. Я вызвала скорую.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-28

Ирина Недобоева, корреспондент:
Девочек уже перевели в детское отделение районной больницы. А вот поступали они в реанимацию в состоянии средней степени тяжести с полным набором признаков отравлением угарным газом.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-31

Елена Захаренко, заведующая детским отделением Чериковской центральной районной больницы:
Это вялость, сонливость, жалобы на головную боль. Они хотят спать. На сегодняшний день их состояние остается удовлетворительным, ничего не угрожает. В ближайшее время планируется выписка.

«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования-34

С началом этого года в одной только Могилевской области произошло более 400 возгораний. Причины разные: курение, замыкание проводки, неисправность печей. Огонь унес жизни двоих детей.

# МЧС Беларуси # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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