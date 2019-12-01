Жизнь в центре города с особым комфортом. В комплексе «Парк Челюскинцев» объявили акцию на продажу квартир

Новости Беларуси. Изменить жизнь к лучшему и обеспечить будущее детям. В домах № 1 и № 2 премиального жилого комплекса «Парк Челюскинцев» акция на продажу квартир по беспрецедентно выгодной цене, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Спешите, тем более что именно сейчас застройщик комплекса «Парк Челюскинцев» подарил стране сногсшибательную новость: здесь собираются построить лучший детский сад Европы.

По приглашению компании Dana Holdings Минск посетил знаменитый японский архитектор Такахару Тезука – сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета. Подробности встречи в материале моих коллег.

«Парк Челюскинцев» – район премиум в столице. Лучшее место. Тихий центр, море зелени и современная инфраструктура. И это доступно всем. Компания-застройщик утверждает: любая семья со стабильным доходом потянет. При этом квартал отличается особыми преимуществами.

Здесь все будет иначе. Строят современно и создают инфраструктуру. В новом квартале в центре Минска должны быть особые условия. Например, детские сады. Инновационный, по проекту известного японского архитектора Такахару Тезука, планируется построить в «Парке Челюсинцев». Архитектор, чей детский сад в ЮНЕСКО признали лучшим в мире, побывал в Минске. И получил интересное предложение.

Следующий детский сад, аналога которому нет в Европе, собираются построить в Минске в комплексе «Парк Челюскинцев». Такахару Тезука – сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета, читает лекции в ведущих университетах. Его книга о среде, которая помогает воспитывает детей, издаётся во всем мире.

Такахару Тезука:

Мир меняется для более самостоятельного обучения. Есть большая разница между преподаванием и обучением. Речь о самостоятельном и добровольном обучении детей. Сначала изменить здание школы или детского сада, а потом немного изменить структуру образования. Жизнь учителя будет легкой, а малыш будет расти быстрее и лучше.

Он берет в руки карандаш и рисует стандартную классную комнату – стол учителя у доски и парты учеников ровными рядами напротив. И стрелками-векторами воспроизводит схему передачи информации от учителя: к первым партам мгновенно, к последним – очень замедленно. По статистике, обычно только 40 % детей следят за программой. Такахару Тезука предлагает свое решение, признанное лучшим. Такахару Тезука:

Вот схема такого детского сада. Есть большая игровая комната в центре, а по периферии – несколько дополнительных. Возможно для музыки, может быть – для математики, следующая – для какой-нибудь творческой встречи. А здесь – зеленая зона, чтобы дети могли выйти на природу. Гуру архитектуры провел лекцию для проектировщиков компании Dana Holdings, пообещав в следующий приезд встретиться со студентами архитектурного факультета Белорусского национального технического университета.

А главный аргумент в пользу комплекса «Парк Челюскинцев» – все же его соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада. Это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Это жизнь в центре города, но с уютом загородного поселка.

При этом все нужное для активной городской жизни буквально в шаговой доступности. Две станции метро и главная магистраль столицы, проспект Независимости. А еще – школы и поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Стойка консьержа, зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столом и местом, где можно помыть лапы домашним животным, байк-бокс, где можно оставить детскую коляску или велосипед – это особый уровень комфорта. Безбарьерная среда – для комфорта мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями: на входе в дома предусмотрены удобные пандусы и подъемные механизмы. Системы видеонаблюдения, огороженная территория и парковочные места.

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