«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне кастинг состоялся в Витебске. Заявки на участие подали 13 красавиц. Плавание, игра на музыкальных инструментах, балет – то, чем увлекаются современные красавицы.

Большинство участниц – студентки вузов страны. Хорошее образование, считают, совсем не помеха в индустрии красоты. И с лёгкостью отвечают на любые каверзные вопросы требовательного жюри.

Напомним, возраст претенденток на корону ограничен правилами – от 18 до 24 лет.





Анна Ионис, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:

Я, конечно, очень рада. Потому что переживали все мои близкие, все родные и вот, я думаю, оправдала их надежды. Девочки все сильные, красивые, все очень добрые. Мы друг друга поддерживали, думаю, у всех у нас все получится.

Валерия Дуновская, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:

Учусь в Минске по специальности «юрист». Приехала в город Витебск, потому что отсюда родом. Решила поучаствовать в кастинге, чтобы представить свой город в дальнейшем. Я уверена в себе, в своих силах и поддержка от моей мамы – это самое незаменимое, что может быть.