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«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

02 декабря 2019 08:31
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Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020» -1

Накануне кастинг состоялся в Витебске. Заявки на участие подали 13 красавиц. Плавание, игра на музыкальных инструментах, балет – то, чем увлекаются современные красавицы. 

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020» -4

Большинство участниц – студентки вузов страны. Хорошее образование, считают, совсем не помеха в индустрии красоты. И с лёгкостью отвечают на любые каверзные вопросы требовательного жюри.

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020» -7

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020» -9

Напомним, возраст претенденток на корону ограничен правилами – от 18 до 24 лет. 

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020» -12



Анна Ионис, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Я, конечно, очень рада. Потому что переживали все мои близкие, все родные и вот, я думаю, оправдала их надежды. Девочки все сильные, красивые, все очень добрые. Мы друг друга поддерживали, думаю, у всех у нас все получится.

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020» -14

Валерия Дуновская, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Учусь в Минске по специальности «юрист». Приехала в город Витебск, потому что отсюда родом. Решила поучаствовать в кастинге, чтобы представить свой город в дальнейшем. Я уверена в себе, в своих силах и поддержка от моей мамы – это самое незаменимое, что может быть.

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020» -17



До конца года отборочные туры пройдут во всех городах страны. Далее – областные этапы, полуфинал. Самые обаятельные и привлекательные будут бороться за титул «Мисс Беларусь» в мае в минском Дворце спорта. 

# Конкурс красоты # общество # Анна Ионис # Валерия Дуновская # Фотофакт

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