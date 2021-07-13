КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича. Что об этом сказал сам депутат?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В голове не укладывалось, что в Беларуси такое возможно. У людей даже в голове это не укладывалось. Мы жили вот эти все годы в спокойной, хорошей стране. Мы жили все эти годы в стране, где это было дико. То есть мы это все могли видеть только в других странах. Получилось им нанести удар? Получилось. Знаете, во что получилось? Самое ценное для каждого из нас – это все-таки дом. Мы туда всегда приходим, это такая крепость, нам кажется, мы все проблемы оставляем на улице, зашли в дом, закрыли дверь – и все хорошо. Дети наши, семья наша. И когда бьют по этому, конечно, это в душе остается.

Получилось ли добиться того, что они хотели? А цель у всего этого одна – запугать. Показать не только мне, показать тем людям, которые вокруг меня, что вы если будете вот так говорить, если вы будете занимать такую позицию, мы будем вас жечь, мы будем в отношении вас проводить различные террористические атаки. А это террористическая атака, на мой взгляд. Не получилось, потому что я увидел, что людей вокруг меня это сплотило еще больше. В стране люди к этому относятся в большинстве своем с ненавистью, с негодованием. А реакция государства, я уверен, она уже пошла, она пошла такая, какая должна быть. Я стараюсь тоже эмоции откинуть. Есть закон, есть уголовное право, есть следствие.