Прямой эфир

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича. Что об этом сказал сам депутат?

13 июля 2021 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича Следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гайдукевич о нападении на дом: самое дикое, что бьют по самому больному

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича. Что об этом сказал сам депутат?-1

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Напомним, в ночь с 10 на 11 июля злоумышленники бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в дом депутата. Одна из них взорвалась и загорелась. К счастью, никто не пострадал. Сам Олег Гайдукевич поделился мнением о случившемся 13 июля в эфире «Альфа Радио».

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича. Что об этом сказал сам депутат?-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В голове не укладывалось, что в Беларуси такое возможно. У людей даже в голове это не укладывалось. Мы жили вот эти все годы в спокойной, хорошей стране. Мы жили все эти годы в стране, где это было дико. То есть мы это все могли видеть только в других странах. Получилось им нанести удар? Получилось. Знаете, во что получилось? Самое ценное для каждого из нас – это все-таки дом. Мы туда всегда приходим, это такая крепость, нам кажется, мы все проблемы оставляем на улице, зашли в дом, закрыли дверь – и все хорошо. Дети наши, семья наша. И когда бьют по этому, конечно, это в душе остается.

Получилось ли добиться того, что они хотели? А цель у всего этого одна – запугать. Показать не только мне, показать тем людям, которые вокруг меня, что вы если будете вот так говорить, если вы будете занимать такую позицию, мы будем вас жечь, мы будем в отношении вас проводить различные террористические атаки. А это террористическая атака, на мой взгляд. Не получилось, потому что я увидел, что людей вокруг меня это сплотило еще больше. В стране люди к этому относятся в большинстве своем с ненавистью, с негодованием. А реакция государства, я уверен, она уже пошла, она пошла такая, какая должна быть. Я стараюсь тоже эмоции откинуть. Есть закон, есть уголовное право, есть следствие.

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича. Что об этом сказал сам депутат?-7

Произошедшее расценивается как акт терроризма. Санкция статьи Уголовного кодекса за данное преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

# Нападение # общество # Олег Гайдукевич # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ожидается более 5000 гостей из 30 стран. Витебск принимает участников «Славянского базара»
13 июля 2021 13:10

Ожидается более 5000 гостей из 30 стран. Витебск принимает участников «Славянского базара»

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила
13 июля 2021 11:25

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила

Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки?
13 июля 2021 11:11

Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки?