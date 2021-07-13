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Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила

13 июля 2021 11:25
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Мария Кронда, корреспондент:
По правде говоря, я еще та Маша-потеряша. Заблудиться в трех соснах – это моя история. Но, что удивительно, обратную дорогу в лесу я еще ни разу не упускала из виду.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-1

Дело в том, что по грибы да по ягоды я никогда не отправлялась в одиночку. Вот и этим утром была в компании Кристины. Эта хрупкая девушка с командирским голосом уже 8 лет координатор поисково-спасательного отряда «Ангел». На ее нелегком пути – десятки спасенных жизней.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-4

Мария Кронда:
Кристина, почему люди в лесах теряются?

Кристина Круг, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Наверное, больше из-за халатности и уверенности в себе. Фактически каждый человек, который направляется в лес, идет в какие-то свои проверенные места и уверен, что лес знает на отлично. Но, как правило, стоит срубить одно дерево или вырастет где-то куст, и все предыдущие ориентиры уже теряются.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-7

Как ни удивительно, печальную статистику «делают» именно взрослые. Уверенность в любом деле должна быть подкреплена еще и благоразумием. Забытые медикаменты, солнечный удар, дикие животные – и вот вы в эпицентре реального кошмара.

Кристина Круг:
Пик приходится на сезон охоты, на ягоды и грибы. Это начинается летом и заканчивается где-то осенью, в конце ноября. Позже тоже люди теряются, но это уже совсем другие обстоятельства. Это уже люди с заболеваниями: старческая деменция, Альцгеймер и прочие, в том числе и у детей, которые могут самовольно уйти из дома.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-10

Отправляясь на лесную прогулку, обдумайте все до мелочей. Дикая природа не прощает ошибок.

Мария Кронда:
Кристина, поход в лес начинается с подбора гардероба?

Кристина Круг:
Изначально мы планируем маршрут. И самое главное – мы предупреждаем своих родных и близких, куда мы собираемся направиться и в какое время планируем вернуться. Дальше собираем гардероб. Обязательно должна быть яркая одежда и непромокаемая обувь.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-13

Нужны вода, продукты и медикаменты. Обязательно берите с собой свисток, компас и фонарик. Главное – сохранять спокойствие.

Кристина Круг:
Человек в стрессовой ситуации может только ухудшить свое положение, углубиться дальше в лес, ходить кругами, соответственно, может зайти туда, куда вообще не стоит заходить: к водоемам, рекам либо болотистой местности. Прислушаться. Если вы понимаете, что слышите населенный пункт, лает собака, звук трассы либо железнодорожного переезда – вы можете двигаться в этом направлении. Если в течение 30 минут вы не находите выход из леса, лучше оставайтесь на месте, сэкономьте свои силы и подготовьте какое-то место для ожидания спасателей и помощи.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-16

Мобильный телефон – единственное связующее звено с внешним миром. Вызвав спасателей, не стоит бросаться в панику и звонить близким за моральной поддержкой. Важно экономить заряд устройства. С наступлением темноты подготовьте ночлег. На самой высокой точке от себя повесьте самую яркую деталь для привлечения внимания.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-19

Кристина Круг:
Если вы слышите, что вас зовут, обязательно откликайтесь, есть свисток – свистите. Нет сил, нет возможности кричать, нет у вас свистка – возьмите палку либо пустую бутылку из-под воды и стучите по дереву.

Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила-22

Установите мобильные приложения по ориентированию на местности и изучите маршрут заранее. Не стоит рисковать жизнью. Берегите себя!

# Правила безопасности # общество # Мария Кронда # Кристина Круг # Фотофакт # общество

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