Как не потеряться в лесу? Рассказываем основные правила

Мария Кронда, корреспондент:

По правде говоря, я еще та Маша-потеряша. Заблудиться в трех соснах – это моя история. Но, что удивительно, обратную дорогу в лесу я еще ни разу не упускала из виду.

Дело в том, что по грибы да по ягоды я никогда не отправлялась в одиночку. Вот и этим утром была в компании Кристины. Эта хрупкая девушка с командирским голосом уже 8 лет координатор поисково-спасательного отряда «Ангел». На ее нелегком пути – десятки спасенных жизней.

Мария Кронда:

Кристина, почему люди в лесах теряются? Кристина Круг, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Наверное, больше из-за халатности и уверенности в себе. Фактически каждый человек, который направляется в лес, идет в какие-то свои проверенные места и уверен, что лес знает на отлично. Но, как правило, стоит срубить одно дерево или вырастет где-то куст, и все предыдущие ориентиры уже теряются.

Как ни удивительно, печальную статистику «делают» именно взрослые. Уверенность в любом деле должна быть подкреплена еще и благоразумием. Забытые медикаменты, солнечный удар, дикие животные – и вот вы в эпицентре реального кошмара. Кристина Круг:

Пик приходится на сезон охоты, на ягоды и грибы. Это начинается летом и заканчивается где-то осенью, в конце ноября. Позже тоже люди теряются, но это уже совсем другие обстоятельства. Это уже люди с заболеваниями: старческая деменция, Альцгеймер и прочие, в том числе и у детей, которые могут самовольно уйти из дома.

Отправляясь на лесную прогулку, обдумайте все до мелочей. Дикая природа не прощает ошибок. Мария Кронда:

Кристина, поход в лес начинается с подбора гардероба? Кристина Круг:

Изначально мы планируем маршрут. И самое главное – мы предупреждаем своих родных и близких, куда мы собираемся направиться и в какое время планируем вернуться. Дальше собираем гардероб. Обязательно должна быть яркая одежда и непромокаемая обувь.

Нужны вода, продукты и медикаменты. Обязательно берите с собой свисток, компас и фонарик. Главное – сохранять спокойствие. Кристина Круг:

Человек в стрессовой ситуации может только ухудшить свое положение, углубиться дальше в лес, ходить кругами, соответственно, может зайти туда, куда вообще не стоит заходить: к водоемам, рекам либо болотистой местности. Прислушаться. Если вы понимаете, что слышите населенный пункт, лает собака, звук трассы либо железнодорожного переезда – вы можете двигаться в этом направлении. Если в течение 30 минут вы не находите выход из леса, лучше оставайтесь на месте, сэкономьте свои силы и подготовьте какое-то место для ожидания спасателей и помощи.

Мобильный телефон – единственное связующее звено с внешним миром. Вызвав спасателей, не стоит бросаться в панику и звонить близким за моральной поддержкой. Важно экономить заряд устройства. С наступлением темноты подготовьте ночлег. На самой высокой точке от себя повесьте самую яркую деталь для привлечения внимания.

Кристина Круг:

Если вы слышите, что вас зовут, обязательно откликайтесь, есть свисток – свистите. Нет сил, нет возможности кричать, нет у вас свистка – возьмите палку либо пустую бутылку из-под воды и стучите по дереву.