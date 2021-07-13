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Ожидается более 5000 гостей из 30 стран. Витебск принимает участников «Славянского базара»

13 июля 2021 13:10
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Новости Беларуси. Витебск встречает участников Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Служба аккредитации уже выдала более 1 000 бейджей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается более 5000 гостей из 30 стран. Витебск принимает участников «Славянского базара»-1

Второй год подряд, чтобы не создавались очереди, здесь работают и волонтеры. Зарегистрировались уже более 1 000 участников фестиваля. Всего же ожидается гостей около 5 000 из более чем 30 стран.

Ожидается более 5000 гостей из 30 стран. Витебск принимает участников «Славянского базара»-4

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Сейчас идут в основном коллективы Витебска, технические службы, службы дирекции. Завтра мы уже ожидаем прибытие артистов, завтра первый концерт. Служба сегодня переходит уже в круглосуточный режим.

Ожидается более 5000 гостей из 30 стран. Витебск принимает участников «Славянского базара»-7

Уже 14 июля над Витебском зазвучат первые позывные «Славянского базара». На сцену Летнего амфитеатра выйдет танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. Торжественное открытие форума пройдет 15 июля.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Ольга Соколова # Фотофакт

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