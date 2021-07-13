Ожидается более 5000 гостей из 30 стран. Витебск принимает участников «Славянского базара»

Новости Беларуси. Витебск встречает участников Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Служба аккредитации уже выдала более 1 000 бейджей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй год подряд, чтобы не создавались очереди, здесь работают и волонтеры. Зарегистрировались уже более 1 000 участников фестиваля. Всего же ожидается гостей около 5 000 из более чем 30 стран.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Сейчас идут в основном коллективы Витебска, технические службы, службы дирекции. Завтра мы уже ожидаем прибытие артистов, завтра первый концерт. Служба сегодня переходит уже в круглосуточный режим.