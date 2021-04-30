КГБ: в компетентные учреждения юстиции США направлена просьба об оказании правовой помощи

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности Беларуси направил в США просьбу об оказании правовой помощи по делу о попытке захвата государственной власти. Новые подробности расследования стали известны 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве обвиняемых привлечены девять человек. Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. Остальные находятся за границей.

Андрей Ярош, официальный представитель КГБ Беларуси:

Следственным управлением КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направлена просьба об оказании правовой помощи, в рамках которой запрашиваемая сторона обязана установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названых лиц в Республику Беларусь.