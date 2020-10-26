Неизвестные закрепили проволоку над рельсами на железнодорожных путях
Новости Беларуси. Провокация на железной дороге или мелкое хулиганство? Утром 26 октября в Минском районе на перегоне Колядичи-Асеевка неизвестные закрепили на рельсах проволоку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате машинист поезда, следующий по маршруту Руденск – Минск, вынужден был экстренно затормозить.
Похожий инцидент произошел сегодня и на станции Городище. А 25 октября в 102 поступило сообщение о том, что между станциями Минск-Северный и Масюковщина несовершеннолетние кладут на рельсы камни.
Металлическая проволока также была обнаружена недалеко от станций Негорелое, Олехновичи и Фаниполь.
Задержки в движении поездов нигде не было. По всем фактам проводится проверка.