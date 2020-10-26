Неизвестные закрепили проволоку над рельсами на железнодорожных путях

Новости Беларуси. Провокация на железной дороге или мелкое хулиганство? Утром 26 октября в Минском районе на перегоне Колядичи-Асеевка неизвестные закрепили на рельсах проволоку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате машинист поезда, следующий по маршруту Руденск – Минск, вынужден был экстренно затормозить.