Реализовать инициативу на селе: «Ярмарка идей» проходит в Брестском районе

Новости Беларуси. Арт-площадка, зона закаливания и безбарьерная среда – и всё в сельской местности. Несколько десятков инициатив обсудили на «Ярмарке идей» в Остромечево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них уже успешно работают.

В проект «Содействие развитию на местном уровне» по программе ПРООН за 3 года партнерства вовлечены 4 сельсовета Брестского района. Для помощи пожилым людям и инвалидам закупили мини-культиваторы, а также велосипеды для соцработников. Благодаря поддержке международной программы, в Домачево возвели и площадку для занятий спортом.

Елена Будник, координатор проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» по программе ПРООН:

На территории сельисполкома организованы занятия по Green Workout. Это очень интересное и новое направление, где занятия по физкультуре сочетаются с экологическим направлением в образовании. Проведены уже несколько соревнований между школами.