Реализовать инициативу на селе: «Ярмарка идей» проходит в Брестском районе

Новости Беларуси. Арт-площадка, зона закаливания и безбарьерная среда – и всё в сельской местности. Несколько десятков инициатив обсудили на «Ярмарке идей» в Остромечево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Арт-площадка, зона закаливания и безбарьерная среда – и всё в сельской местности. Несколько десятков инициатив обсудили на «Ярмарке идей» в Остромечево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие из них уже успешно работают.
В проект «Содействие развитию на местном уровне» по программе ПРООН за 3 года партнерства вовлечены 4 сельсовета Брестского района. Для помощи пожилым людям и инвалидам закупили мини-культиваторы, а также велосипеды для соцработников. Благодаря поддержке международной программы, в Домачево возвели и площадку для занятий спортом.
Елена Будник, координатор проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» по программе ПРООН:
На территории сельисполкома организованы занятия по Green Workout. Это очень интересное и новое направление, где занятия по физкультуре сочетаются с экологическим направлением в образовании. Проведены уже несколько соревнований между школами.
Вскоре в Брестском районе будет создан и так называемый банк идей, которые имеют шанс получить поддержку. В ходе встречи прошли тренинги, мастер-классы ремесленников, а также «Ярмарка вакансий» – на нее пригласили больше 10 работодателей.