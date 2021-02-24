«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки?

Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?

У каждой собаки в питомнике свое жилище. Правда по желанию кинолог может содержать питомца дома. Тогда ему возмещаются затраты на кормление собаки.

Николай Орловский, исполняющий обязанности начальника питомника Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

Каждый вольер имеет информационную табличку с указанием клички собаки, породы, пола, даты рождения и сотрудника, за кем она закреплена. За каждым вольером закреплен свой индивидуальный уборочный инвентарь (ведерко и совок, метелка). Вероника Сайко, корреспондент:

Зачем сейф? Николай Орловский:

Это не сейф. Это ящик для хранения специального снаряжения. Милиционер-кинолог при заступлении на службу отсюда достает специальный инвентарь, в него входит поводок короткий и длинный, кожаный ошейник, нагрудная шлея, в зимний период попона.

Вероника Сайко:

Они здесь и летом, и зимой содержатся. А не мерзнут ли в морозы собаки? Николай Орловский:

Нет, собаки приспособлены к нашим погодным условиям, это на них никак не влияет. Чтобы они не мерзли, в зимний период согласно нормам увеличено кормление. Вероника Сайко:

Давайте тогда внутрь пройдем.

Николай Орловский:

Вот мы сейчас заходим. Выгульная площадка так называемая, здесь кормушка, здесь деревянный настил, здесь собака в свободное время бегает, гуляет. Далее идет спальник. У нас здесь тоже пол деревянный, спальник оборудован утепленной деревянной будкой, в которую заложена солома на зиму. Сверху можно открыть, посмотреть, заложить, убрать. Кормят пушистых правоохранителей два раза в день. В основном кашами, мясными субпродуктами и овощами. На каждый день недели разное меню. Щенки едят сухой корм.