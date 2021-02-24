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«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки?

24 февраля 2021 06:32
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Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?

«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки?-1

У каждой собаки в питомнике свое жилище. Правда по желанию кинолог может содержать питомца дома. Тогда ему возмещаются затраты на кормление собаки.

«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки?-4

Николай Орловский, исполняющий обязанности начальника питомника Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
Каждый вольер имеет информационную табличку с указанием клички собаки, породы, пола, даты рождения и сотрудника, за кем она закреплена. За каждым вольером закреплен свой индивидуальный уборочный инвентарь (ведерко и совок, метелка). 

Вероника Сайко, корреспондент:
Зачем сейф?

Николай Орловский:
Это не сейф. Это ящик для хранения специального снаряжения. Милиционер-кинолог при заступлении на службу отсюда достает специальный инвентарь, в него входит поводок короткий и длинный, кожаный ошейник, нагрудная шлея, в зимний период попона.

«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки?-7

Вероника Сайко:
Они здесь и летом, и зимой содержатся. А не мерзнут ли в морозы собаки?

Николай Орловский:
Нет, собаки приспособлены к нашим погодным условиям, это на них никак не влияет. Чтобы они не мерзли, в зимний период согласно нормам увеличено кормление.

Вероника Сайко:
Давайте тогда внутрь пройдем.

«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки?-10

Николай Орловский:
Вот мы сейчас заходим. Выгульная площадка так называемая, здесь кормушка, здесь деревянный настил, здесь собака в свободное время бегает, гуляет. Далее идет спальник. У нас здесь тоже пол деревянный, спальник оборудован утепленной деревянной будкой, в которую заложена солома на зиму. Сверху можно открыть, посмотреть, заложить, убрать.

Кормят пушистых правоохранителей два раза в день. В основном кашами, мясными субпродуктами и овощами. На каждый день недели разное меню. Щенки едят сухой корм.  

«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки?-13

Игорь Дрозд, вожатый служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
В питании важно, чтобы были витамины, которые добавляются. Овощи: картофель, морковь, капуста. Это все добавляется. Варятся каши. Каша овсяная плющеная. Собаки довольны, сыты. В сутки 600 грамм крупы, 400 грамм мяса или субпродуктов. Сейчас у нас субпродукты – это говяжья соединительная ткань. Она дается ровно килограмм. На одно кормление 500 грамм выходит на одну собаку.

Далее мы отправимся в Кинологический центр Сооруженных Сил. Узнаем, чем отличается подготовка милицейских и армейских собак. А еще заглянем в собачий роддом – подробнее здесь

# Собаки # общество # Вероника Сайко # Игорь Дрозд # Николай Орловский # Фотофакт

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