«Рождается до 100 щенков». Побывали в собачьем «роддоме» и узнали, как щенков готовят к службе

Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?

В армии, как и в милиции, у каждого четвероногого свой человек. Хозяин за все время службы собаки не меняется. Исключение – подопечные солдат-срочников. Общий курс послушания в силовых структурах в целом не отличается. Одно лишь слова хозяина – пес смирно сидит или следует рядом. Преодолевает барьеры по команде. Некоторые хвостатые умеют отдавать честь. Но эта команда необязательная. Нужна, только чтобы зрителей на показательных выступлениях удивлять.

Дисциплина в кинологическом центре царит армейская. Разве что в местном «роддоме» молодым мамочкам и их детишкам можно не соблюдать график и лаять не по команде. В год здесь рождается до 100 пушистых военнослужащих. Всего в питомнике сейчас 30 собак.