«Рождается до 100 щенков». Побывали в собачьем «роддоме» и узнали, как щенков готовят к службе
Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?
В армии, как и в милиции, у каждого четвероногого свой человек. Хозяин за все время службы собаки не меняется. Исключение – подопечные солдат-срочников. Общий курс послушания в силовых структурах в целом не отличается. Одно лишь слова хозяина – пес смирно сидит или следует рядом. Преодолевает барьеры по команде. Некоторые хвостатые умеют отдавать честь. Но эта команда необязательная. Нужна, только чтобы зрителей на показательных выступлениях удивлять.
Дисциплина в кинологическом центре царит армейская. Разве что в местном «роддоме» молодым мамочкам и их детишкам можно не соблюдать график и лаять не по команде. В год здесь рождается до 100 пушистых военнослужащих. Всего в питомнике сейчас 30 собак.
Владимир Цуприянович, начальник питомника Кинологического центра Вооруженных Сил:
До трех месяцев они только кушают и спят, социализация щенков, делаются все профилактические прививки, дегельминтизация. После трех месяцев инструктора выбирают собачек для дальнейшей службы в своих подразделениях.
Вероника Сайко, корреспондент:
Скажите, а роды и возня со щенками тоже на плечи военнослужащих ложатся?
Владимир Цуприянович:
Военнослужащих срочной службы и военнослужащих по контракту. Есть начальник родильного отделения, помощники есть. Подбираем солдат с ветеринарным и зоотехническим образованием, они помогают принимать роды и дальше выращивать щенков.
У армейских собак основная задача – охрана военных объектов, осмотр зданий, поиск взрывных устройств.
Виктор Мазалевич, заместитель начальника центра по специальной службе Кинологического центра Вооруженных Сил:
Розыскные служебные собаки находят свое применение для поиска диверсионных групп, а также нарушителей, которые проникают на территории различных объектов.
Андрей Тисецкий, начальник курса подготовки специалистов и собак по специальным службам Кинологического центра Вооруженных Сил:
В народе бытует мнение, что собак кормят взрывчаткой или наркотиками, но взрывчатые вещества ядовиты сами по себе, так что собака, которая поела бы тротила, долго бы не жила. Наркотические вещества в том числе. Как правило, изначально собаку заинтересовывают в поиске. Допустим, поиск любимой игрушки или поиск лакомства. Собака сначала ищет его, потом заменяют запахом взрывчатого вещества. Собака понимает, что находя взрывчатое вещество, она получает поощрение.
Тренируют собак искать взрывчатку на самых разных покрытиях: есть площадки из асфальта, песка, кирпича. Дрессировка проходит как днем, так и ночью. Чтобы на задании ничего не могло сбить собаку с толку. Как и в милиции, самой универсальной породой считается «немец». Но также выращивают бельгийских, среднеазиатских и кавказских овчарок, лабрадоров.
Виктор Мазалевич:
Если брать конкретно по направлениям, то широкое применение находит лабрадор-ретривер, малинуа в поисково-спасательной службе для поиска заряда взрывчатых веществ, а также мин. Широко применяется немецкая овчарка. Считается универсальной породой, которую можно использовать как в разведывательной, сторожевой, патрульной, разыскной службе.
«Каждый вольер оборудован». В каких условиях живут служебные собаки – подробнее здесь.