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В Бресте обсудят вопросы цифровизации государственных структур

24 февраля 2021 06:24
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Новости Беларуси. Облачная платформа для Беларуси. В Бресте 24 февраля обсудят вопросы цифровизации государственных структур. Площадка соберет представителей госсектора всего региона. Эта встреча станет второй в череде подобных областных семинаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте обсудят вопросы цифровизации государственных структур-1

Так называемое «Государственное облако» уже объединило более 500 предприятий и организаций страны. Крупнейшие пользователи – Министерство по налогам и сборам, Минюст, Минтруда, Фонд соцзащиты. Нововведения позволяют обеспечить более мощную защиту данных и оптимизировать расходы бюджета на информационные услуги.

В качестве единой облачной платформы выступает Республиканский центр обработки данных. На его базе создан крупнейший в Беларуси дата-центр, сертифицированный по международным стандартам. Основу для перехода госструктур на облачные технологии заложил указ, подписанный главой государства в январе 2014 года.

# Информационные технологии # общество # Фотофакт

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