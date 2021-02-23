Прямой эфир

В Солигорске открыли уникальный для Беларуси храм. Его возводили два года

23 февраля 2021 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый и пока единственный в Беларуси Храм святого мученика Трифона принимает прихожан в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске открыли уникальный для Беларуси храм. Его возводили два года-1

Расположился он на улице Набережной. Это нижняя часть здания. А в верхней скоро откроется Церковь святой великомученицы Варвары. Первую закладку камня и памятной грамоты на месте строительства сделали в 2019 году. Два года понадобилось на возведение святыни. У криптового храма уже ведутся литургии.

В Солигорске открыли уникальный для Беларуси храм. Его возводили два года-4

Евгений Ткачев, священник:
Во многих городах России и за рубежом (в Австрии, в Чехии) существуют храмы, посвященные святой великомученице Варваре. Считается, что святая особо покровительствует горнякам. Наш город – это город шахтеров, многие считают святую Варвару своей заступницей и покровительницей. Поэтому идея строительства этого храма тоже в том, чтобы в Солигорске существовал храм, посвященный заступнице горняков. 

В Солигорске открыли уникальный для Беларуси храм. Его возводили два года-7

Полностью комплекс храма планируют открыть в 2021 году. Пока прихожан ежедневно принимают в нижней части.

# Православные в Беларуси # общество # Евгений Ткачев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%
23 февраля 2021 19:46

В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%

«Довезти их в целости и сохранности и максимально быстро». Как работает водитель в МЧС и почему это сложно? 
23 февраля 2021 19:42

«Довезти их в целости и сохранности и максимально быстро». Как работает водитель в МЧС и почему это сложно? 

С оркестром, автопробегом и легендарными фронтовыми треугольниками. Как Беларусь отметила 23 февраля?
23 февраля 2021 19:27

С оркестром, автопробегом и легендарными фронтовыми треугольниками. Как Беларусь отметила 23 февраля?