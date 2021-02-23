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В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%

23 февраля 2021 19:46
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Новости Беларуси. В 2021 году на стоянках Минска обустроят минимум 20 велогаражей. Сегодня на 36 автостоянках открыты 47 велогаражей. Суммарно они вмещают почти 1,5 тысячи велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти объекты уже заполнены на 90 %.

В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%-1

Велодвижение в Минске активно развивается: в планах обустроить еще 20 велогаражей. Это количество просчитано исходя из запроса жителей.

В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%-4

Также на платных парковках намечена модернизация существующих паркоматов, оборудовав их современными бесконтактными терминалами.

В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%-7

Петр Прудников, заместитель генерального директора ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
В благоустройстве Минска предусмотрено в 2021 году строительство 18 инженерных объектов для хранения транспортных средств. Это, как правило, паркинги, двухуровневые стоянки и так далее. И также организовать более 2,5 тысяч мест парковки на разных территориях.

# Велосипед # общество # Пётр Прудников # Фотофакт

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