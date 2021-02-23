В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%

Новости Беларуси. В 2021 году на стоянках Минска обустроят минимум 20 велогаражей. Сегодня на 36 автостоянках открыты 47 велогаражей. Суммарно они вмещают почти 1,5 тысячи велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти объекты уже заполнены на 90 %.

Велодвижение в Минске активно развивается: в планах обустроить еще 20 велогаражей. Это количество просчитано исходя из запроса жителей.

Также на платных парковках намечена модернизация существующих паркоматов, оборудовав их современными бесконтактными терминалами.