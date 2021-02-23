В Минске построят больше велогаражей. Существующие уже заполнены на 90%
Новости Беларуси. В 2021 году на стоянках Минска обустроят минимум 20 велогаражей. Сегодня на 36 автостоянках открыты 47 велогаражей. Суммарно они вмещают почти 1,5 тысячи велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти объекты уже заполнены на 90 %.
Велодвижение в Минске активно развивается: в планах обустроить еще 20 велогаражей. Это количество просчитано исходя из запроса жителей.
Также на платных парковках намечена модернизация существующих паркоматов, оборудовав их современными бесконтактными терминалами.
Петр Прудников, заместитель генерального директора ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
В благоустройстве Минска предусмотрено в 2021 году строительство 18 инженерных объектов для хранения транспортных средств. Это, как правило, паркинги, двухуровневые стоянки и так далее. И также организовать более 2,5 тысяч мест парковки на разных территориях.