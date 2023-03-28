Каждый раз тебя тыкают в эту проблематику. С чем приходится сталкиваться одиноким мамам?

Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Говорят, что мама должна взять на себя функцию папы, воспитывая сына. Ваше поведение как-то изменилось, когда вы остались без отца ребенка?
Диана Тарусова, мама подростка:
Дело в том, что у меня, безусловно, очень сильный характер. Конкретно в моем случае ничего не изменилось, потому что я и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но, наблюдая за своими приятельницами, которые остались одни, мужья ушли, они постоянно это проговаривали, что вроде бы я хочу поддержать, а в то же время мне нужно накричать. Как найти этот баланс? Поэтому, конечно, это очень тяжело. Я хочу сказать, что, когда ты остаешься одна с ребенком – это очень большая боль. В том смысле, что, например, родительский чат есть у любой женщины. Понятно, что они не ставят себе задачу, участники в родительском чате, кого-то задеть. Но тем не менее, когда я пишу: «Как тяжело сделать математику» – мне в ответ пишут сообщения, что у меня мой муж делает математику с сыном. Каждый раз тебя словно тыкают в эту проблематику – конечно, это неприятно. Помню, мне в гимназии классный руководитель говорит: «Кстати, вы знали, что на всем потоке вы одна единственная мать-одиночка».
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