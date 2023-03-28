Помешало во взрослой жизни. Почему не стоит воспитывать «удобных» детей?

Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы были «удобным» ребенком для своих родителей?
Юлия Петрашко, мама подростка:
В свою очередь я хочу сказать, что была воспитана в такой тематике, что должна быть хорошей, удобной для всех, и это мне помешало в моей осознанной взрослой жизни. Я обращалась с этой проблемой к психологу, потому что мне это мешает жить. Смотря на своего ребенка, я понимаю, что она другая. У меня дочь с характером, я знаю, что она не пропадет в этой жизни. Мне нравится ее уверенность в себе, жизненная позиция. Может она быть в школе какая-то напористая. Может, учителя бывают недовольны, что ребенок проявляет свой характер. Но я как мать ее всегда поддержу, приму. То есть это мой ребенок, и я всегда встану на сторону своего ребенка. Ребенок для меня – приоритет.
«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать – подробнее здесь.
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