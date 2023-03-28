«Богатство – это мозги, наука, инновации». Яркие цитаты Лукашенко, которые ушли в народ

Новости Беларуси. В Послании Президента к народу и парламенту находят отражение самые волнующие для Беларуси темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одни фразы Александра Лукашенко запоминаются особенно ярко и, что называется, уходят в люди. Другие – становятся пророческими. Наши корреспонденты вспомнили, какие цели и задачи неизменно ставил глава государства перед правительством, какие напутствия давал белорусам. И цитаты, ставшие народными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Начинается новая эпоха, и какой она станет, не знает, к сожалению, никто.

Александр Лукашенко:

Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали, оценивали, порой (а то и частенько) навешивали ярлыки. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну, мирную, стабильную и очень красивую (подробности в видео).

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