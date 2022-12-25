«Будем калёным железом это всё выжигать». Подводим итоги года с генпрокурором Беларуси

Новости Беларуси. Что приводит белорусов к преступной черте? Деталями самых резонансных уголовных дел с Ксенией Худолей поделился генеральный прокурор Андрей Швед, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ксения Худолей, политический обозреватель:

В канун Нового года хочется подвести итоги уходящего и поговорить о работе Генеральной прокуратуры. Уголовное дело о геноциде белорусского народа – это, наверное, основная ось в концепции этого года. Каких результатов удалось достичь в 2022 году?

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Это серьезная масштабная работа, которая была начата в прошлом году, в ней задействованы не только все прокуроры, но и практически полностью весь правоохранительный блок нашей страны: органы внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы власти. По сути, это национальный проект, в котором принимают участие все неравнодушные граждане нашей страны, общественные объединения, молодежь, БРСМ, профсоюзы и многие другие, кому небезразлична история нашей страны, память о Великой Победе, о Великой Отечественной войне, о тех злодеяниях, которые совершили фашисты в годы той страшной войны. «Допрошены больше 15 тысяч человек, из них более половины – узники концентрационных лагерей» Нами уже допрошены больше 15 тысяч человек, из низ более половины – узники концентрационных лагерей, лагерей смерти. Всех стараемся записывать на видео. Это делается не только для того, чтобы документировать процессуальные действия, но и чтобы наши потомки могли из первых уст услышать о тех ужасах и злодеяниях, которые здесь творились в годы Великой Отечественной войны. Эту работу мы практически завершили, сейчас проводятся допросы лиц, которые проживают за пределами нашей республики. Думаю, в следующем году мы эту работу полностью завершим. Огромный пласт работы связан непосредственно с местами массового истребления мирных жителей и военнопленных. Только в этом году больше 25 осмотров мест происшествия мы провели в тех местах, где в годы войны истреблялись люди. Это серьезная работа, кропотливая, связанная с непосредственным изъятием останков из мест массового уничтожения людей, исследованием вещественных доказательств, производством экспертиз, всего комплекса действий, чтобы сформировать полноценную доказательную базу. Огромная работа ведется в архивах, мы изучаем все уголовные дела, которые нам доступны на территории нашей республики и за рубежом, а также архивные документы. К слову, только в Республике Беларусь на сегодня больше 17 тысяч архивных (большинство из них – засекреченные) уголовных дел в отношении нацистских преступников и их пособников. Каждое дело изучается. Если брать в целом по республике, 42 % этого массива уже изучено. Планируем в следующем году эту работу завершить. И огромное количество архивных документов. Сегодня основной массив новых сведений, ранее не известных, поступает к нам из Российской Федерации. Лишь 10 % архивных документов, как нам предварительно стало известно, содержится на территории нашей страны. Все остальные документы в основном на территории Российской Федерации и других государств. Для того чтобы мы активизировали нашу работу в текущем году, нами создана совместная следственная группа со Следственным комитетом России, а также совместная рабочая группа с Генеральной прокуратурой России. Обмен информацией происходит практически каждый день в режиме онлайн. Мы очень благодарны нашим российским коллегам не только из этих, но и других ведомств, потому что мы видим неподдельный интерес, заинтересованность наших российских партнеров в том, чтобы мы оперативно получали всю необходимую информацию. К слову, последний пакет документов, который мы получили, это десятки миллионов страниц ранее не известных архивных документов из штабов немецких соединений, личные дела карателей, эсэсовцев, многие из них на немецком языке, ранее не переводились. Эта работа требует серьезных усилий, чтобы по крупицам из этого объема информации получить те сведения, которые нам необходимы. Кроме того, мы активно работаем и с другими государствами.

Мероприятия по истреблению мирного населения были запланированы еще до начала войны В отличие о Российской Федерации, на помощь ряда государств мы не рассчитываем. Это в первую очередь Прибалтика, Польша, Украина. Но в то же время некоторые государства с нами ведут активную переписку. И в рамках поручений об оказании правовой помощи, в том числе связанной с привлечением к уголовной ответственности еще живых палачей-эсэсовцев, мы работаем с нашими партнерами из Латинской Америки. В ряде стран этого континента до сих пор проживают живые эсэсовцы. Местонахождение части из них уже установлено. Мы решаем правовые вопросы, связанные с привлечением их к ответственности, так как геноцид не имеет срока давности. Это преступление, которое мировым сообществом признано как одно из злейших в истории человечества. И по всему миру те государства, которые присоединились к ряду международных конвенций, связанных с противодействием геноциду, правосудие должно осуществляться национальными судами. Поэтому мы и ставим вопрос, чтобы в этих государствах свершилось правосудие и преступники понесли заслуженное наказание. Серьезная работа нами ведется по исследованию тех вещественных доказательств, которые получены в ходе осмотра мест происшествия, проведены тысячи экспертных исследований. Мы формируем бесспорные доказательства, связанные с тем, что именно немецко-фашистские карательные подразделения и коллаборанты принимали участие в массовом истреблении мирного населения. Эти мероприятия, сегодня нужно говорить об этом прямо, были запланированы еще до начала Великой Отечественной войны. Уже в 1940 году были приняты верхушкой фашистской Германии все решения, связанные с тем, чтобы с первых дней оккупации здесь, на территории БССР, проводить тотальное уничтожение мирного населения. Они предполагали до 75 % мирных жителей уничтожить в первые годы, а в дальнейшем часть из них поработить или каким-либо образом использовать в своих нуждах. В итоге население БССР любой этнической группы ими рассматривалось как биологическая среда, которую они должны были уничтожить, стереть с лица земли и освоить новое для себя жизненное пространство, как они об этом говорили. С этой же целью еще за год до вторжения на территорию Советского Союза были созданы карательные подразделения, в том числе из украинских националистов, которые в первый же день оккупации, начиная с 23 июня 1941 года, уже проводили карательные операции. Эти и многие другие факты говорят о том, что лицо нацизма, фашизма античеловечно, антигуманно. И те, кто сейчас является приверженцем этой идеологии, кто потакает нацистам, кто использует эту идеологию для решения своих вопросов, будут пользоваться теми же методами, средствами, которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Поэтому важное направление нашей работы – доведение до людей, общественности всей информации без купюр, чтобы люди знали и понимали, что происходило здесь в годы Великой Отечественной войны, и насколько опасен нацизм, фашизм в любых его проявлениях и в любое время в любой стране. Поэтому серьезная работа нами проводится, в том числе по поручению главы государства, по информированию общественности. Прокуроры практически в каждом районе организовали выставки, связанные с геноцидом. Мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество нашей молодежи и заинтересованных граждан посетили эти выставки. И не просто посетили, не формально, а оценили, обсудили, осознали масштабы той трагедии, которая произошла в годы Великой Отечественной войны, чтобы в сердце у них остался след. Потому что любая разрушительная идеология начинается с того, чтобы в памяти людей уничтожить стержень, историческую правду. А для нацистов XXI века мы серьезную опасность представляем в том смысле, что мы носители и потомки того большого подвига, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны, носители той памяти. И мы, имея этот стержень, морально никогда не будем сломлены. Они это отлично понимают. Поэтому через призму расследования уголовного дела мы видим эти очень четкие параллели прошлого и настоящего. Даже момент, связанный с использованием БЧБ-символики.

Оккупационный режим использовал БЧБ-символику как символ причастности к деятельности карателей В советское время и в период суверенитета Республики Беларусь долгие годы этому вопросу не уделялось внимание. Многие забыли, значительная часть населения просто не знает и не осознает, что эта символика для нас является равной нацистской. Потому что белорусские коллаборанты, белорусские каратели в годы Великой Отечественной войны наравне с карателями из украинских коллаборантов, латышских, литовских, эстонских, австрийских, венгерских, словацких, даже французские здесь были каратели-коллаборанты. Наши белорусские отщепенцы, негодяи, надев на руку шевроны с БЧБ-символикой, повязки с БЧБ-символикой наравне с этими негодяями уничтожали с садизмом, жестокостью своих же сограждан. И сейчас мы об этом говорим, показываем, добываем новые факты, доказательства, не только свидетельские показания людей, которые выжили в страшной мясорубке, когда, например, белорусские каратели с БЧБ-повязками уничтожали узников ряда концлагерей, мирное население. Они давали подробные показания, и сейчас мы получили ряд кинофотоархивных документов. И общественности будет представлено, что фашистский оккупационный режим использовал эту символику как некий символ причастности, участия белорусских коллаборантов в проведении этих массовых мероприятий. К слову, из ряда рассекреченных уголовных дел мы знаем и это подтверждается десятками материалов архивных документов, что, начиная с 1942 года в учебном процессе на оккупированных территориях, когда дети приходи якобы в белорусскую школу, они должны были отдавать соответствующее приветствие портрету Гитлера и кричать «Жыве Беларусь!» Так вот давайте подумаем, о чем мы вообще говорим. БЧБ-символика как символ истребления, как символ участия коллаборантов в истреблении мирных людей, женщин, детей, стариков. «Жыве Беларусь!» как символ приветствия нацистскими лидерами и многие другие вещи. Об этом надо говорить, надо показывать, мы этим и занимаемся. Мы активно практикуем выступления в коллективах, с людьми, стараемся максимально оперативно и достоверно донести всю информацию, которую по крупицам собираем, чтобы люди знали правду. Ксения Худолей:

Что касается белорусов, насколько они вовлечены в процесс, предоставляют ли факты, сведения? Может быть, какая-то история особенно вас впечатлила? Андрей Швед:

Все истории впечатляют. Расследование уголовного дела всколыхнуло память людей, еще раз показало, какая боль живет в сердцах почти всех нас: дедушек, бабушек, мам, пап, родных, близких. Мы из других источников знали, что происходило, но не знали всю правду до конца, не понимали, что стояли на грани фактически биологического выживания, что нас должны были стереть как этнос с лица земли. Мы не должны были существовать по замыслу нацистских лидеров. Надо говорить прямо, речь шла не только о Германии, подчеркиваю, так называемый коллективный Запад принимал участие в геноциде белорусского народа. Опять возвращаемся в XXI век, нынешние параллели и видим, что в первую очередь и попытка свергнуть нашу законную власть, совершить государственный переворот – опять стоят эти носители нацистской идеологии. Опять их потомки в этих же странах, Прибалтика, Польша, Германия и в первую очередь Соединенные Штаты Америки, которые у себя скрыли основных фашистских преступников, выпестовали их в Канаде, США, здесь в виде уже политических элит ряда государств фактически пошли на то, чтобы взять реванш и, как они заявляют цинично: то, что не получилось у наших дедушек, сделаем мы. Надо понимать то реальное положение вещей, которое сегодня сложилось в мире. И мы из этого исходим: люди должны знать правду, потому что наша сила в правде, в том, что мы должны знать свою историю, должны помнить, кто и какие зверства здесь творил в годы Великой Отечественной войны. Пока мы помним, какой ценой досталась Победа, пока мы чтим героев, пока мы будем добиваться воскресения из небытия фамилии каждого, кто был замучен, сожжен, убит, пока мы будем добиваться того, чтобы мы знали фамилии всех негодяев, кто это делал, мы сильные и нас не победить. Приходим к выводу, что все населенные пункты тем или иным способом были уничтожены Ксения Худолей:

Что касается планов на следующий год, как расследование будет продвигаться, что уже наметили?

Андрей Швед:

Мы продолжим работу с архивами. Очень большой объем информации, продолжим работу в плане международных контактов, начнем реализацию материалов, чтобы в наши национальные суды были представлены документы о преступлениях конкретных нацистских преступников, пусть даже они и умерли. Мы считаем, что те, кто не понесли наказание, те преступники, в отношении которых не состоялось решение суда, в отношении их должны быть юридически значимые решения, из которых следует, где, когда, при каких обстоятельствах, в отношении кого они совершили какие злодеяния. Только на 2023 год запланировано не менее 35 осмотров мест массового уничтожения людей. Эта работа также займет очень много сил и потребует определенных усилий, но я предполагаю, что таких мест будет гораздо больше. К слову сказать, мы практически завершили работу по установлению количества сожженных населенных пунктов. На сегодня речь идет не менее чем о 10,5 тысячи населенных пунктов. Если на начало расследования уголовного дела официальная статистика многие годы говорила, что в БССР было уничтожено 9 200 населенных пунктов, то за год работы следственной группы более тысячи еще ранее неизвестных сел и деревень, которые были сожжены, как правило, с мирным населением. Этот скорбный список пополнился благодаря той работе, которую провела следственная группа. Не менее 67 новых лагерей смерти нами установлено. Эта скорбная цифра также пополняется практически каждый день. Мы находим новые доказательства не только о зверствах, которые творились здесь нацистами и их пособниками, о формах, методах уничтожения, но и о местах, где это происходило. По сути, к 1944 году наша страна была выжженная земля. Мы предполагаем, что, наверное, не сохранился ни один населенный пункт в том виде, в котором он был на 22 июня 1941 года. Но в этой части мы в архивах ищем сведения, сколько было у нас населенных пунктов. Потому что, сопоставляя последние цифры, мы приходим к выводу, что, наверное, все села, деревни, поселки и города были тем или иным образом уничтожены. В этом году коррупционных преступлений на 40 % выявлено больше, чем в прошлом Ксения Худолей:

В канун года хочется подвести и другие итоги и поговорить о работе Генеральной прокуратуры. Интересна тема борьбы с коррупцией, сколько уголовных дел возбуждено в этом году и какой ущерб нанесен? Андрей Швед:

В текущем году прокуратура приняла меры, чтобы активизировать работу правоохранительного блока по выявлению фактов коррупции. Результаты говорят сами за себя – таких преступлений на 40 % выявлено больше, чем в прошлом году – порядка 1 561 преступления коррупционной направленности. По этим делам установлен ущерб чуть более 20 миллионов рублей. В этом году усилиями Генеральной прокуратуры совместно со всеми заинтересованными изменены подходы к выявлению имущества, добытого преступным путем, наложения на него ареста и принятия мер по возмещению ущерба. Эти меры уже дают результат – около 47% ущерба уже возмещено, но благодаря новым формам, методам наложен арест на имущество, которое практически позволит нам на 100% ущерб, который нанесли коррупционеры и людям, и экономике, и стране в целом, возместить. Это такой серьезный шаг. Что касается сфер, то это сферы сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, где также выявляется значительное число коррупционных преступлений. И правоохранительный блок ориентирован на то, чтобы усилия по противодействию коррупции, профилактике и устранению последствий коррупционных преступлений были на острие.

Ксения Худолей:

Если подробнее рассмотреть АПК, то какая работа здесь проведена Генеральной прокуратурой и каких преступлений больше всего? «Будем выжигать каленым железом». Что стало нормой для белорусского АПК и все ли так плохо? Андрей Швед:

Глава государства жестко поставил задачу пресекать на корню факты хищений, приписок, искажения отчетности, злоупотребления служебным положением. И эта работа ведется. В текущем году уголовных дел этой категории возбуждено почти в два раза больше. Соответственно, в 2,5 раза больше вынесено актов реагирования, но за этими цифрами стоит реальная активизация работы всего правоохранительного блока. Мы серьезное внимание уделяем исполнению поручений нашего Президента по наведению порядка по вопросам, связанным с падежом крупного рогатого скота. Работаем над тем, чтобы те негативные процессы, которые еще происходят, в итоге были снивелированы. И совместными усилиями с должностными лицами в сфере АПК навести в этом вопросе порядок. Причинами многих явлений, связанных в том числе с падежом крупного рогатого скота, хищениями, бесхозяйственностью, лежит грубейшее игнорирование требований, связанных с обеспечением производственного цикла. Формализм, бездушие, какая-то круговая порука в ряде случаев. Когда мы занялись вопросом выявления и искоренения фактов приписок, пришли к выводу, что практически во всех районах нашей республики эти противоправные проявления многие годы стали чуть ли не нормой. Практически во всех районах. Ведь это не просто так делается, об этом знают и руководители сельхозпредприятий, и другие должностные лица. Неслучайно в сферу ответственности, в том числе уголовной, попадают не только директора сельхозпредприятий, но и должностные лица органов исполнительной власти. Только в этом году семь руководителей горрайисполкомов привлечены к уголовной ответственности за покрывательство и соучастие в хищениях, искажения статистической отчетности, укрывательство. И эта работа будет продолжаться, к сожалению. Мы по поручению Президента будем каленым железом это все выжигать, потому что хронической и слишком серьезной стала эта проблема. Но в то же время благодаря тем усилиям, которые приняты, надо отметить объективно, что руководители этой отрасли повернулись наконец-то лицом к этой проблеме и понимают, что правоохранители тот натиск, который мы каждодневно проводим, снижать не будем. В одном из республиканских центров похищено медикаментов на более 5 миллионов рублей Ксения Худолей:

Тема здравоохранения. Президент поручил навести порядок в регионах, в том числе и доступность медицины в регионах. Какие выводы уже можно сделать?

Андрей Швед:

Мы проверили всю структуру, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских центров, областных больниц, изучили деятельность по конкретным направлениям и пришли к выводу, что Министерству здравоохранения надо очень серьезно подойти к тем недостаткам, которые выявлены, приложить очень серьезные усилия, чтобы нивелировать, устранить те негативные моменты, которые имеются в работе системы здравоохранения. Во-первых, речь идет о том, что не во всех случаях люди могут получить медицинскую помощь, в частности в отношении новорожденных детей. Как выяснилось, в ряде случаев дети до года вообще не осматривались медиками, что недопустимо. В ряде учреждений здравоохранения этого профиля выписывались дети, не пройдя весь комплекс обследования, потому что или не работало оборудование, или не было специалиста. В ряде случаев люди пытались, имея на то законное право, получить бесплатные медикаменты, и это тоже не реализовывалось. Кадровое обеспечение. Когда в ряде районов специалиста определенного профиля годами нет. Люди пытаются попасть на прием и не могут. К примеру, в Слониме 5 лет отсутствовал специалист узкого профиля в районной больнице. Нами выявлены серьезные недостатки, связанные с обеспечением медикаментами, факты хищения, в том числе медикаментов. Только в одном из республиканских центров выявлено, что похищено медикаментов на сумму более 5 миллионов рублей. Вы задумайтесь, 5 миллионов только в одном учреждении здравоохранения, за несколько лет совершены эти хищения. Все недостатки системы здравоохранения на поверхности

Что касается обеспечения трансплантатами, по 5, 7, 11 лет люди стояли на очереди и не могли реализовать свое право. В то же время те, кто покупал импортные имплантаты, без очереди получали помощь. В ряде случаев выявили, что сотни люди уже умерли, но еще стоят в очереди. Элементарно порядка нет в этом вопросе. И ряд других недостатков, которые требуют самого пристального внимания. Но самое главное – все эти недостатки на поверхности. Прокуроры приходили в поликлиники как простые граждане, смотрели, слушали, в ряде случаев помечали и затем это все перепроверяли. Выяснялось, что действительно люди приходят, пытаются взять талончик, попасть на прием. Либо нет специалистов, либо не работает оборудование. Проблема коммерциализации. Когда государство вкладывает, благодаря и решению главы государства, и сколько денег вложено, покупается оборудование. Человеку говорят: «Бесплатно – это через полгода, через год, два месяца. А если платно, то, пожалуйста, буквально сейчас». Как тогда понимать? Оборудование покупается за бюджетные деньги. Факты вообще неиспользования оборудования. Огромные деньги потрачены – миллионы рублей, а оно стоит и не используется. Тоже повсеместно выявляется. И ряд других проблемных вопросов, о которых доложено нашему Президенту, и поручение дано конкретное: принять меры всем, не только руководству Министерства здравоохранения, но и органам исполнительной власти по наведению элементарного порядка в этой сфере. «Что касается беглых и всех остальных, здесь выход только один: понести ответственность за свои преступления» Ксения Худолей:

Нельзя обойти вниманием преступления экстремистской направленности. Какие это преступления?