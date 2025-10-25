В Германии начнут продавать мобильные бомбоубежища

Европейские ритейлеры уловили новый тренд. Спрос на частные бомбоубежища взлетел до небес. И вот, на прилавках строительных магазинов Германии вскоре появятся «мобильные бункеры» – своего рода персональные ковчеги на случай апокалипсиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этакий «гараж» площадью 16 квадратных метров и высотой почти 3, с толщиной стен в 20 сантиметров – не просто железобетонная коробка, а вполне комфортное убежище. Внутри, как уверяют производители, есть все необходимое для автономного существования в течение недели: туалет, душ, мини-кухня, четыре спальных места. Что касается защитных характеристик, то бункер способен выдержать удары беспилотников. Цена вопроса – около 150 тысяч евро за полностью укомплектованный модуль. Срок изготовления – 70 дней.