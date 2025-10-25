Старт дан! Республиканский субботник проходит в Беларуси

Все вместе ради будущего страны. Сегодня, 25 октября, в Беларуси – республиканский субботник. Присоединиться может каждый. Масштабная акция по наведению чистоты проходит во всех уголках республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрадно, что в Год благоустройства в Беларуси уделяется особое внимание озеленению, приведению в порядок территорий. Сегодня жители страны трудятся в парках и зонах отдыха, в местах боевой и воинской славы, на историко-культурных объектах.

Отметим, что половина собранных средств во время республиканского субботника будет направлена на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Вторая часть останется в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Добавим, в прошлый раз республиканский субботник проходил в Беларуси в апреле. Тогда в нем приняли участие более 2 миллионов 300 тысяч человек. А собрать удалось 18,5 миллиона рублей. Все деньги направили на возведение исторического музея.