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Старт дан! Республиканский субботник проходит в Беларуси

25 октября 2025 07:38
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Все вместе ради будущего страны. Сегодня, 25 октября, в Беларуси – республиканский субботник. Присоединиться может каждый. Масштабная акция по наведению чистоты проходит во всех уголках республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт дан! Республиканский субботник проходит в Беларуси-2

Отрадно, что в Год благоустройства в Беларуси уделяется особое внимание озеленению, приведению в порядок территорий. Сегодня жители страны трудятся в парках и зонах отдыха, в местах боевой и воинской славы, на историко-культурных объектах.

Отметим, что половина собранных средств во время республиканского субботника будет направлена на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Вторая часть останется в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Добавим, в прошлый раз республиканский субботник проходил в Беларуси в апреле. Тогда в нем приняли участие более 2 миллионов 300 тысяч человек. А собрать удалось 18,5 миллиона рублей. Все деньги направили на возведение исторического музея.

# Субботники в Беларуси # Год благоустройства

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