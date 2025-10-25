ПВО РФ сбила за ночь 121 украинский дрон над регионами России

Силами ПВО РФ нейтрализованы 121 украинский БЛА над 14 регионами России, пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ информировали, что ночью с 24 на 25 октября ВС Украины предприняли попытку атаковать объекты, расположенные на территории России.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили порядка 20 БЛА в районе Ростовской области, 19 – над Волгоградской областью, 17 – над Брянской, 12 – над Калужской, 11 – над Смоленской, по 9 – над Белгородской областью и Московским регионом, по 8 – на Воронежской и Ленинградской областями, по 2 – в Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по 1 – над Тверской и Тульской.

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