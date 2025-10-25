Выборы в Венгрии приблизят развал ЕС – Оленченко

Будапешт открыто противостоит Брюсселю, пишет РИА Новости.

Чиновники ряда стран ЕС предпочли бы видеть в Венгрии новое правительство, в связи с чем с их стороны предпринимаются попытки вмешаться в подготовку парламентских выборов.

На организованный на это фоне правящей партией «Фидес» «Марш мира» в Будапеште пришли не меньше 70 000 человек. Акция призвана продемонстрировать единство нации и сигнализировать международному сообществу, что Венгрия намерена оберегать суверенитет страны и избежать конфликта. Шествие проходило с национальными флагами, портретами Дональда Трампа и плакатами «Мы не хотим умирать за Украину».

«В самом сердце Европы есть страна, которая не боится идти своим путем», – указал Орбан в ходе митинга, напомнив о том, что венгры – свободный и гордый народ, а не европейцы без гражданства.

Как подчеркивает старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, причина радикальной риторики Орбана – усталость от претензий Брюсселя. Вмешательство еврочиновников в выборы предсказуема, потому что сохранение действующего правительство в Венгрии будет способствовать усугублению кризиса в ЕС, акцентировал внимание он.

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