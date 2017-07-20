Каждый облисполком выбирает масштабы реконструкции: Копысь послужит примером для облагораживания городских поселков Беларуси
Новости Беларуси. Копысь оказался в центре внимания белорусских архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меньше чем за год этот населенный пункт в Оршанском районе изменился до неузнаваемости. Похорошели улицы, вторую жизнь обрели многие социальные объекты. Появилась даже собственная кольцевая дорога. На примере Копыси должны расцветать и другие городские поселки – об этом во время посещения Оршанского района говорил Президент. И сегодня оценить масштаб работы и перенять опыт собрались специалисты со всей страны.
Я считаю, что в таких поселках люди должны жить: Президент поручил привести в порядок малые населенные пункты
Докладчик:
Мы отталкивались от того, что есть. От той истории, от той культуры. И старались по-хозяйски подойти и не навредить, а улучшить.
Это было в приоритете при реконструкции Копыси, должно быть и правилом для любого другого поселка. Генеральный план одновременно с согласованием в вышестоящих органах, обсуждался и с местными жителями. Специалисты выслушали все «за» и «против», а рациональные предложения не оставили без внимания.
Лилия Упеник, жительница Копыси:
Невозможно было ни проехать с коляской, ни с велосипедами, как по кочкам было. После обращения нашего обратили на это внимание. И вот, удовольствие мы получили, что можем ходить и радоваться.
Меньше чем за год Копысь изменился до неузнаваемости: дороги, коммуникации, фасады зданий, детские и спортивные площадки.
Предусмотрели даже объездную дорогу, территорию под новые производства и участки перспективной застройки. Продолжается ремонт в детском саду и школе, завершена реконструкция местной больницы.
Анна Танцура, жительница Копыси:
Хорошая больница стала. Ремонт большой, хорошо все сделали.
Нина Ступакова, жительница деревни Левки:
У нас условия как в санатории. Теперь лечат хорошо, и тогда лечили хорошо. Все аккуратно, чисто.
Оценить масштаб работы, обсудить нюансы проектирования на конкретном примере 20 июля в Копыси собрались специалисты по архитектуре и строительству со всей страны.
Александр Жарков, главный архитектор Брестской области:
Мне очень понравились спортивные площадки, которые не локально сделаны в одном месте, а равномерно распределены по поселку. В принципе, рассчитаны на разный уровень деток. У нас в Брестской области уже определен пилотный населенный пункт, который будет приводиться к подобным требованиям.
Это агрогородок Остромечево.
Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Подготовили альбом, так называемая «Деревня будущего», в котором показали, какие элементы должны быть благоустроены, как должна развиваться социальная сфера, какие площадки детские, игровые. Теперь задача облисполкомов, конечно, проявить собственную инициативу, свое творчество, для того, чтобы сделать не хуже того, что сделано в этом примерном альбоме.
Реконструкцию таких населенных пунктов поддержали на всех уровнях.
Копысь – образцовая площадка, по принципу реконструкции которой могут модернизировать во всех уголках страны.
Анастасия Бут, СТВ:
Некую общую программу по благоустройству поселков городского типа в Беларуси пока создавать не собираются. Каждый облисполком вправе выбирать и сами населенные пункты, и масштабы их реконструкции. Главное – по два в год и в каждом регионе. И Копысь – это «первая ласточка».