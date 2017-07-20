Каждый облисполком выбирает масштабы реконструкции: Копысь послужит примером для облагораживания городских поселков Беларуси

Новости Беларуси. Копысь оказался в центре внимания белорусских архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меньше чем за год этот населенный пункт в Оршанском районе изменился до неузнаваемости. Похорошели улицы, вторую жизнь обрели многие социальные объекты. Появилась даже собственная кольцевая дорога. На примере Копыси должны расцветать и другие городские поселки – об этом во время посещения Оршанского района говорил Президент. И сегодня оценить масштаб работы и перенять опыт собрались специалисты со всей страны. Я считаю, что в таких поселках люди должны жить: Президент поручил привести в порядок малые населенные пункты Докладчик:

Мы отталкивались от того, что есть. От той истории, от той культуры. И старались по-хозяйски подойти и не навредить, а улучшить. Это было в приоритете при реконструкции Копыси, должно быть и правилом для любого другого поселка. Генеральный план одновременно с согласованием в вышестоящих органах, обсуждался и с местными жителями. Специалисты выслушали все «за» и «против», а рациональные предложения не оставили без внимания.

Лилия Упеник, жительница Копыси:

Невозможно было ни проехать с коляской, ни с велосипедами, как по кочкам было. После обращения нашего обратили на это внимание. И вот, удовольствие мы получили, что можем ходить и радоваться. Меньше чем за год Копысь изменился до неузнаваемости: дороги, коммуникации, фасады зданий, детские и спортивные площадки. Предусмотрели даже объездную дорогу, территорию под новые производства и участки перспективной застройки. Продолжается ремонт в детском саду и школе, завершена реконструкция местной больницы.

Анна Танцура, жительница Копыси:

Хорошая больница стала. Ремонт большой, хорошо все сделали.

Нина Ступакова, жительница деревни Левки:

У нас условия как в санатории. Теперь лечат хорошо, и тогда лечили хорошо. Все аккуратно, чисто. Оценить масштаб работы, обсудить нюансы проектирования на конкретном примере 20 июля в Копыси собрались специалисты по архитектуре и строительству со всей страны.

Александр Жарков, главный архитектор Брестской области:

Мне очень понравились спортивные площадки, которые не локально сделаны в одном месте, а равномерно распределены по поселку. В принципе, рассчитаны на разный уровень деток. У нас в Брестской области уже определен пилотный населенный пункт, который будет приводиться к подобным требованиям. Это агрогородок Остромечево.