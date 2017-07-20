Прямой эфир

Продажа контактных линз в специальных киосках, интернет-магазинах и стационарных торговых точках может быть прекращена

20 июля 2017 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси По инициативе Минздрава, купить эту продукцию можно будет по рецепту офтальмолога и только в аптеках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока вопрос вынесен на общественное обсуждение, оборот линз в стране остается прежним. 

Представители частного бизнеса уверены, что ни один пациент не приобретает линзы без первичной консультации врача-офтальмолога. Это многим удобно. Если будет принято решение линзоматы все-таки оставить, то на них поместят информацию о том, что первые линзы должен подбирать только доктор. 

Продажа контактных линз в специальных киосках, интернет-магазинах и стационарных торговых точках может быть прекращена-1

# общество # Фотофакт # Очки

Другие новости рубрики

Все новости
Не обязательно получать высшее образование, чтобы получать достойную заработную плату: в Беларуси начался прием в ССУЗы
20 июля 2017 17:36

Не обязательно получать высшее образование, чтобы получать достойную заработную плату: в Беларуси начался прием в ССУЗы

Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета
20 июля 2017 15:17

Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета

На выходные потеплеет до 27ºС, на юге – до 30ºС
20 июля 2017 15:06

На выходные потеплеет до 27ºС, на юге – до 30ºС