Продажа контактных линз в специальных киосках, интернет-магазинах и стационарных торговых точках может быть прекращена

Новости Беларуси По инициативе Минздрава, купить эту продукцию можно будет по рецепту офтальмолога и только в аптеках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока вопрос вынесен на общественное обсуждение, оборот линз в стране остается прежним.

Представители частного бизнеса уверены, что ни один пациент не приобретает линзы без первичной консультации врача-офтальмолога. Это многим удобно. Если будет принято решение линзоматы все-таки оставить, то на них поместят информацию о том, что первые линзы должен подбирать только доктор.