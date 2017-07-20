Не обязательно получать высшее образование, чтобы получать достойную заработную плату: в Беларуси начался прием в ССУЗы

Новости Беларуси. Приемная кампания в ССУЗы стартовала 20 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выбор у абитуриентов около 100 специальностей. Получить профессию в 2017 году предлагают и по нескольким новым направлениям. Например, операционная деятельность в логистике или обслуживание низкотемпературной техники. Подать документы можно как на бюджет, так и на платную форму обучения. Воспользоваться этой возможностью могут и люди с высшим образованием. Федор с выбором профессии определился давно, потому надолго откладывать не стал – принес документы в колледж в первый же день. 20 июля приемные комиссии в средних специальных учебных заведениях начали работать по всей стране. Один из старейших колледжей Беларуси – автомеханический. Ажиотаж заметен с улицы, очередь выстроилась с утра. Специальности здесь востребованные: готовят автомехаников, техников, учат работать с электроникой.

Федор Милашевский, абитуриент:

Меня с детства манили машины. Ты можешь работать на себя, открыть какую-нибудь фирму, работать на заводе мастером, либо попасть в престижный автосервис. Молодежь уверена: за машинами будущее. А здесь, в колледже, ресурсный центр оборудован отлично, от гибридного двигателя до бесступенчатой трансмиссии. И все наглядно, и всему научат. Вообще престиж рабочих профессий с годами не падает. Здесь, например, конкурс стабильный.

Валерий Кириленко, директор Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого:

Ребята, поступающие на бюджетную форму обучения, как правило, имеют 7,5-8 баллов. Не обязательно получать высшее образование, чтобы прекрасно себя чувствовать и получать достойную заработную плату. А выпускник другого белорусского колледжа демонстрирует проект, с которым наша команда взяла серебро международного конкурса WorldSkills. Сегодня чемпионаты рабочих специальностей – это престиж, имидж и возможность изучить мировые технические новинки. Нам тоже есть чем гордится. Сейчас команда готовится к очередным соревнованиям в Арабских Эмиратах. В общем, колесит по миру, языки изучает и профессию оттачивает.

Дмитрий Заброцкий, выпускник Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

Втянуло. Мы добились хороших успехов в Беларуси. Надеюсь, что это не предел. Еще один член нашей команды, Дмитрий, закончил колледж пару лет назад, поступил в университет. Признается – это часть дальновидной стратегии.

Дмитрий Леганьков, студент вуза:

Я поступил в колледж для того, чтобы узнать это все «снизу вверх». Чтобы в будущем работать на производстве в руководящей должности и иметь представление, как что работает. Получать ли высшее – можно решить и после колледжа. А так через 2-3 года диплом в кармане, а это стабильность. При желании на жизнь всегда заработаешь – с трудоустройством проблем нет. Сегодня среднее специальное образование можно получить как платно, так и за счет бюджета: профессии, что называется, в ассортименте.