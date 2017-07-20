Не обязательно получать высшее образование, чтобы получать достойную заработную плату: в Беларуси начался прием в ССУЗы
Новости Беларуси. Приемная кампания в ССУЗы стартовала 20 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выбор у абитуриентов около 100 специальностей. Получить профессию в 2017 году предлагают и по нескольким новым направлениям. Например, операционная деятельность в логистике или обслуживание низкотемпературной техники. Подать документы можно как на бюджет, так и на платную форму обучения.
Воспользоваться этой возможностью могут и люди с высшим образованием.
Федор с выбором профессии определился давно, потому надолго откладывать не стал – принес документы в колледж в первый же день. 20 июля приемные комиссии в средних специальных учебных заведениях начали работать по всей стране.
Один из старейших колледжей Беларуси – автомеханический. Ажиотаж заметен с улицы, очередь выстроилась с утра. Специальности здесь востребованные: готовят автомехаников, техников, учат работать с электроникой.
Федор Милашевский, абитуриент:
Меня с детства манили машины. Ты можешь работать на себя, открыть какую-нибудь фирму, работать на заводе мастером, либо попасть в престижный автосервис.
Молодежь уверена: за машинами будущее. А здесь, в колледже, ресурсный центр оборудован отлично, от гибридного двигателя до бесступенчатой трансмиссии. И все наглядно, и всему научат.
Вообще престиж рабочих профессий с годами не падает. Здесь, например, конкурс стабильный.
Валерий Кириленко, директор Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого:
Ребята, поступающие на бюджетную форму обучения, как правило, имеют 7,5-8 баллов. Не обязательно получать высшее образование, чтобы прекрасно себя чувствовать и получать достойную заработную плату.
А выпускник другого белорусского колледжа демонстрирует проект, с которым наша команда взяла серебро международного конкурса WorldSkills.
Сегодня чемпионаты рабочих специальностей – это престиж, имидж и возможность изучить мировые технические новинки. Нам тоже есть чем гордится. Сейчас команда готовится к очередным соревнованиям в Арабских Эмиратах. В общем, колесит по миру, языки изучает и профессию оттачивает.
Дмитрий Заброцкий, выпускник Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:
Втянуло. Мы добились хороших успехов в Беларуси. Надеюсь, что это не предел.
Еще один член нашей команды, Дмитрий, закончил колледж пару лет назад, поступил в университет. Признается – это часть дальновидной стратегии.
Дмитрий Леганьков, студент вуза:
Я поступил в колледж для того, чтобы узнать это все «снизу вверх». Чтобы в будущем работать на производстве в руководящей должности и иметь представление, как что работает.
Получать ли высшее – можно решить и после колледжа. А так через 2-3 года диплом в кармане, а это стабильность. При желании на жизнь всегда заработаешь – с трудоустройством проблем нет. Сегодня среднее специальное образование можно получить как платно, так и за счет бюджета: профессии, что называется, в ассортименте.
Прием документов стартовал. Бывших девятиклассников ждут до 3 августа (речь о бюджетниках, у платников времени еще больше).
После 11 классов принимать решение можно вплоть до 16 числа, а на базе профессионально-технического образования – по 9 августа.
Екатерина Жилянина, СТВ:
В ближайшие пару недель абитуриентов по всей стране ждут около 230 учебных заведений. В том числе ССУЗы частной формы собственности с разными специальностями.