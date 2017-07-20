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39 наименований: в Беларуси выявлены лекарства с ценой выше рекомендованной

20 июля 2017 17:46
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Новости Беларуси. Рабочая группа, в которую входят отечественные производители, импортеры и специалисты Минздрава, проводит мониторинг на постоянной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С производителями и поставщиками есть договоренность о том, что в случае изменения ценовой политики, связанной с объемом рынка, принимается решение о снижении цен за счет оптовых надбавок.

39 наименований: в Беларуси выявлены лекарства с ценой выше рекомендованной-1

Людмила Реутская, начальник Управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Министерство здравоохранения проанализировало цены на отечественные лекарственные средства.

Действительно, на 39 наименований из них цены были несколько выше, чем цены на лекарственные средства украинского или российского производства.

По этим наименованиям проведен тщательный анализ, мониторинг. Это лекарственные средства низкого ценового сегмента. Это действительно недорогие лекарственные средства. Отечественными производителями будут приняты все меры для того, чтобы снизить эти цены.

Проверить ценообразование на рынке лекарств – поручение Александра Лукашенко, которое он дал в ходе своей недавней рабочей поездки в Витебскую область. Жители городского поселка Копысь рассказали Президенту, что стоимость некоторых медпрепаратов высоковата.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебскую область: какие вопросы задавали жители региона

# общество # Белорусские лекарства # Фотофакт # Людмила Реутская

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