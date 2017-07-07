Я считаю, что в таких поселках люди должны жить: Президент поручил привести в порядок малые населенные пункты

Новости Беларуси. Президент Беларуси обозначил концепцию развития страны с акцентом на качественные условия для жизни людей. 7 июля Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания главы государства – благоустройство и социально-экономическое развитие региона. Одной из остановок стал городской поселок Копысь Оршанского района. Как подчеркнул Президент, именно на такие образцовые населенные пункты необходимо равняться всем. Екатерина Жилянина, СТВ:

Копысь – небольшой населенный пункт недалеко от Орши. Живут здесь меньше тысячи человек. Нынче он имеет статус городского поселка с большой историей.

По первому упоминанию в летописях – почти ровесник Минска. И в эпицентре политических событий некогда бывал, и персоны императорские сюда заезжали, и замок здесь стоял, и заводы строились. А гончарные традиции такие, что слава о Копыси долетала до московского Кремля. Изразцы (разновидность кафеля для стен, печей, каминов) и уникальная керамика из красной глины украшали царские палаты. В общем, с такой-то историей городской поселок на левом берегу Днепра просто права не имеет, как говорится, «иметь бледный вид». Во время визита в Копысь в конце 2016 года Президент поставил задачу: сделать поселок пилотным проектом. Здесь решено было опробовать стратегию развития малых населенных пунктов, чтобы потом этот пример распространить на другие регионы страны. Для начала архитекторы поработали над проектом. Подумали, чего не хватает местной инфраструктуре. Но так, чтобы сохранить уникальность населенного пункта и комфорт местных жителей. 7 июля Президенту доложили о результатах проделанной работы.

Наталья Косабуко, директор УП «Институт Витебскгражданпроект»:

Построили 20 километров улиц и переулков с твердым покрытием, тротуарчиками. Заменили ограждение, 23 километра. Где-то хозяйски подошли: существующие ограждения почистили, покрасили. По каждому переулочку проложили дополнительные сети водо-, газоснабжения. Губернаторы всех областей должны побывать здесь, чтобы увидеть результат собственными глазами, а затем применить в своем регионе. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со следующего года в каждой области два поселка достань и положи. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок. Мы показываем, каким образом городские поселки или поселки городского типа должны быть. С минимальными затратами надо создавать условия, отмечать перспективные застройки. Человек захочет здесь жить. Почему здесь не жить? Красотища! И все поселки такие. Все поселки городского типа в шикарных местах. Их надо сохранить. Производство. Ведь это не только «пришел и живу», людям надо где-то работать. Следующий этап, замысел. У нас с одной стороны есть огромный сельскохозяйственный холдинг «Александрийское». Это огромный холдинг, сегодня 15 или 18 тысяч гектаров, с хорошей инфраструктурой, развитой. С той стороны Днепра. С этой стороны Днепра мы планируем создать еще более перспективный сельхозхолдинг, тоже 15-18 тысяч гектаров. Будет называться «Купаловское». Между ними – Копысь. Почему здесь переработку не сделать? Это небольшие цеха, которые будут перерабатывать мясо, молоко и тому подобное. Я в итоге планирую – и в этой пятилетке мы это сделаем – создать перспективное производство на селе с ориентацией на лучшие мировые стандарты. Мы уже больше чем половину пути в этом плане прошли. Надо закончить этот процесс. Кроме преображений внешних (это, безусловно, важно, но недостаточно) разработали новую формулу для экономического фундамента. В его основе агропромышленный комплекс. Тогда было решено несколько предприятий объединить в своеобразный комплекс, дабы получить полный цикл производства. Дело в том, что в цепочке «сырье – готовая продукция – торговля» прибыль делится примерно так: производителю сырья – 10 %, готовой продукции – 25-30 %, торговле – около 40 %. После объединения в холдинг доход распределяется куда эффективнее.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Здесь вот как раз в Копыси молочный заводик стоит, который 20 тонн перерабатывает. То есть ни туда, ни сюда он. Сырный. Мы его планируем модернизировать, что надо – достроить. Довести до примерной переработки более 200 тонн (на перспективу) молока в сутки. Тогда загружен будет населенный пункт, рабочие места созданы, будет перерабатываться молоко и структура будет зарабатывать довольно серьезные деньги. Правда, производить выгодно товар, которого нет на рынке. Одна из задумок – масло в горшочке. А еще в Копыси хотят восстановить утраченные технологии производства керамики. Конечно же, будут и другие предприятия, поиск инвесторов не останавливается. Это позволит создать рабочие места. Трудоустройство, то есть заработок для местных жителей, – одно из главных правил в основе концепции развития. Разгрузить Минск и другие большие города можно только создав достойную для мегаполисной жизни альтернативу. Зоны для новостроек предусмотрены генеральным планом проекта.

Александр Лукашенко:

Мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны. Разместить производительные силы, как в советские времена говорили, надо по всей территории Беларуси. Но мы же не можем размещать, как в советские времена. Мы же должны людям условия создать, чтобы они сюда поехали. Поэтому здесь должна быть жизнь, для этого надо жилье, детишки где будут и они где будут работать. То есть надо создавать производственные объекты, вот наша задача. В этих местах Президент родился, он хорошо знает уклад жизни и проблемы региона изнутри. Поэтому стратегию развития малых населенных пунктов решено было опробовать именно здесь. После знакомства с положением дел в Витебской области Президент садится в машину, чтобы лично посмотреть, как меняется Копысь. В местной больнице идет реконструкция. Раиса Белорусская всю жизнь прожила в этих местах. Говорит, сейчас в больнице как в санатории: двухместные апартаменты, чистота и порядок, вежливый персонал.

Раиса Белорусская, жительница деревни Зубка:

Больница очень отличная. Такие больницы я, где ни была, не видела. Уже так хорошо: и условия, и питание – все. В модернизацию больницы вложили более миллиона рублей. Это средства, сэкономленные от оптимизации в системе здравоохранения области. Теперь здесь созданы все необходимые условия. Больница знаменита еще и тем, что именно здесь родился Александр Лукашенко. Александр Лукашенко:

Я вспоминаю с детства. Я же кроме того, что родился, мы же все время приезжали, если надо подлечиться. Разумеется, больница не единственный реконструированный объект. Детский сад, школа, спортивные площадки. Полностью меняют освещение, причем на светодиодные светильники. Президент делает остановку возле исторического места – городища, в котором раньше располагался замок. Сегодня здесь обустраивают зону отдыха. К слову, во время работ – а в поселке их сопровождали ученые и археологи – обнаружили монеты XV века. Аккурат на том месте, где раньше стояли ворота: въезд в те времена был платным. Сегодня же и туристы, и местные жители без преград могут наслаждаться местными красотами: парк, святой источник, экологическая тропа.

Александр Лукашенко:

Этот ручей был живой, мы здесь все время рыбу ловили. Тут можно еще построить ряд домов, и будет красиво. Но надо красивые делать дома, потому что это лобное место. Именно к этому историческому месту и пришли жители Копыси, чтобы пообщаться с Александром Лукашенко. Разумеется, каждого из них интересует судьба региона. Александр Лукашенко:

Перед нами стоит проблема: как развивать дальше страну. Как ее заселять, где должны жить люди. Естественно, в городе-герое Минске, столице, люди будут жить. Там своя программа, свои проблемы, которые мы решаем. Естественно, в областных центрах – Витебске, Могилеве, Гродно, Гомеле и других – люди будут жить, мы это точно знаем. Тоже естественно, что будут существовать районные центры, их больше 100 в стране. Районные центры Орша, Шклов и так далее. Это мы тоже определились, и мы в основном привели их в порядок. В основном. Даже меньше, чем здесь, в Копыси. Но мы понимаем, что делать в районных центрах. Опускаемся ниже. А вот ниже районных центров у нас в стране (к моему стыду я еще точно не знаю) сколько есть поселков городского типа, ну, вот как Копысь? Может их 60, может 70. Но я считаю, что в таких поселках люди должны жить.