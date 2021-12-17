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В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром

17 декабря 2021 08:45
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Новости Беларуси. Будущее сельских библиотек. Проработать этот вопрос поручил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно содержать большие книжные хранилища в сельской местности нецелесообразно. Но нужно и трудоустроить людей.  

В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром-1

Непростая судьба у библиотеки в деревне Климовка, что на Гомельщине. В 2018 году здесь случился пожар. Огонь повредил здание и уничтожил 80 % книг. Местные жители поддержали. И менее чем за год книжное хранилище вернулось в свое помещение. Наполняли фонды всем миром.  

В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром-4

Антонина Жиганова, заведующая Климовской сельской библиотекой:  
Разные случаи были вообще в восстановлении. Один из таких ярких случаев – это книги из Краснодара. Тоже там человек услышал. Очень многие люди нашлись, которые просто услышали, что вот такая трагедия произошла. А библиотека, в принципе, на слуху, она в республике тоже имела награждения. Все помогали. И каждая книжечка, которая стоит на этой полочке, все книги подписаны, от кого сделан подарок.  

В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром-7

Сельские библиотеки сегодня – центр культурной жизни. Сюда приходят не только за литературой, но и за общением. Сотрудники ведут серьезную краеведческую работу, собирают воспоминания для будущих поколений.  

В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром-10

Юрий Рачинский, исполняющий обязанности директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. Ленина:  
Лицо библиотеки определяет один человек, как правило. Это библиотекарь. То есть кадровая составляющая очень важна в этом аспекте работы сельской библиотеки. Второе – это население. Можно сказать, что не секрет, что это в основном возрастная категория читателей, которая более привычная читать традиционную книгу, общение тоже не исключает этот момент.  

В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром-13

Любовь Дубоделова, жительница Климовки:  
Читаю. И сейчас уже темы не выбираю. Просто читаю то, что мне больше понравилось. И в следующий раз того же писателя беру. Не в каждой деревне такой библиотекарь, как у нас.  

В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром-16

В последнее время обсуждается идея перевоплощения сельских библиотек в культурно-образовательные центры. Сделать это просто. Из 385 книжных хранилищ Гомельской области 321 и так размещается в зданиях сельских клубов.  

# Библиотеки в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Антонина Жиганова # Юрий Рачинский # Любовь Дубоделова # Фотофакт

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