В этой деревне сгорела библиотека. Рассказываем, как её восстанавливали всем миром

Новости Беларуси. Будущее сельских библиотек. Проработать этот вопрос поручил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно содержать большие книжные хранилища в сельской местности нецелесообразно. Но нужно и трудоустроить людей.

Непростая судьба у библиотеки в деревне Климовка, что на Гомельщине. В 2018 году здесь случился пожар. Огонь повредил здание и уничтожил 80 % книг. Местные жители поддержали. И менее чем за год книжное хранилище вернулось в свое помещение. Наполняли фонды всем миром.

Антонина Жиганова, заведующая Климовской сельской библиотекой:

Разные случаи были вообще в восстановлении. Один из таких ярких случаев – это книги из Краснодара. Тоже там человек услышал. Очень многие люди нашлись, которые просто услышали, что вот такая трагедия произошла. А библиотека, в принципе, на слуху, она в республике тоже имела награждения. Все помогали. И каждая книжечка, которая стоит на этой полочке, все книги подписаны, от кого сделан подарок.

Сельские библиотеки сегодня – центр культурной жизни. Сюда приходят не только за литературой, но и за общением. Сотрудники ведут серьезную краеведческую работу, собирают воспоминания для будущих поколений.

Юрий Рачинский, исполняющий обязанности директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. Ленина:

Лицо библиотеки определяет один человек, как правило. Это библиотекарь. То есть кадровая составляющая очень важна в этом аспекте работы сельской библиотеки. Второе – это население. Можно сказать, что не секрет, что это в основном возрастная категория читателей, которая более привычная читать традиционную книгу, общение тоже не исключает этот момент.

Любовь Дубоделова, жительница Климовки:

Читаю. И сейчас уже темы не выбираю. Просто читаю то, что мне больше понравилось. И в следующий раз того же писателя беру. Не в каждой деревне такой библиотекарь, как у нас.