Секреты телевизионной кухни. Как работает дирекция спецпроектов СТВ?

Новый 2026-й для телеканала СТВ стартовал со знакового юбилея – нам исполнилось 25 лет. За четверть века «Столичное телевидение» из небольшого городского канала на самом старте превратилось в по сути телевизионный холдинг республиканского масштаба, который выходит в эфир уже на трех «кнопках». Как и обещали, в честь дня рождения, мы приоткроем для вас – наших зрителей – секреты нашей телевизионной кухни. Как мы снимаем документальное кино, масштабные концерты и фестивали, а еще популярное реалити-шоу. Анастасия Дехтяр о «вкусном» контенте.

Вот так выглядит мозговой штурм. Все остальное без звука: медиаинтрига. Сейчас в спорах рождаются детали очередного шоу. Да, хоть обычно новый телесезон на отечественных экранах начинается по осени. Но едва ли уже не за год в мастерских СТВ создаются рейтинговые шедевры. Дирекция с самым интригующим официальным названием на СТВ – «Спецпроекты». Здесь создается и художественный контент. На здешнем медиаконвейере и штучное производство концертов, и уже брендовых аутентичных фестивалей. Впрочем, в спецателье СТВ есть и эксклюзивная телемануфактура, где генерируют проекты, в которых стираются грани сугубо ТВ-форматов. Чего стоит реалити «Есть девчонка одна».

Это шоу, которому уже как минимум трижды зрители прокричали «на бис»! Большие проекты-большие форматы и огромная работа. За каждой минутой в эфире – сутки, а в некоторых и месяцы подготовки. В общем, часто только дирижеры таких больших концертно-фестивальных процессий знают, что на самом деле за этим стоит.

Конечно, эта картина на монтажной линейке вряд ли непосвященного зрителя удивит! А вот профессионалы явно заценят. 17 дорожек. 17 камер музыкального шоу «Шансон для души». И только заточенная рука мастера виртуозно собирает концерт так, чтобы зритель подпевал и не отводил глаз. Телеверсии фестивалей это вообще отдельный вид ТВ-искусства и СТВ здесь специализируется.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы являемся информационным партнером фестиваля национальных культур в Гродно. Благодаря телкомпании «Столичное телевидение» и в частности нашему генеральному директору, Александру Осенко, раскрутился такой классный фест – это «Батькова булка». Именно телекомпания «Столичное телевидение» сняла финальный концерт, который был в рамках «Батьковой булки». И каждый год мы приезжаем так же и снимаем.

Историческая правда и художественные приемы сплетаются в качественное документальное кино. Но не только тема войны вдохновляет.

Ирина Передня, заместитель директора дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Что касается «В поисках истины», то здесь зритель видит 20 фильмов. 20 тем например в рамках одного сезона, а изначально их там по 50 бывает. То есть мы отсеиваем сами, мы понимаем: не интересно, не в аудиторию. После каждого сезона я делаю аналитику, чтобы понять какой фильм из цикла посмотрели лучше всего. И чаще всего это загробная жизнь, что-то потустороннее, вопросы здоровья и человеческого организма: возможности мозга, ДНК, генетика, то есть вот это волнует людей. Такие фильмы смотрят.

Не менее пикантные темы поднимают и в ток-шоу «Точки над і». Откровенные гости, будоражащие темы, иногда доводящие до едва ли не прямого столкновения на площадке и всегда вразумительные ответы экспертов. Редакторско-продюссерская группа здесь творит чудеса, ведь именно от их поисковых способностей зависит действительно ли этот разговор станет шоу. И вот инсайд, волнующий многих зрителей: