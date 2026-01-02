В СНГ запустят предложенную Минском программу укрепления сотрудничества в медицине

Еще один важный тезис: Минск всегда и последовательно выступал за развитие интеграционных форматов, как на современном треке развития, так и в первое десятилетие независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старейшим и, если хотите, «базовым» интеграционным объединением на постсоветском пространстве тогда стало Содружество независимых государств – это была первая попытка восстановить разорванные в 91-м году связи. С тех пор прошло 35 лет, а начавшийся 2026-й в СНГ объявлен Годом охраны здоровья. Именно сейчас в организации будет запущена предложенная Минском программа по укреплению сотрудничества в медицине, а также устойчивому развитию до 2035-го. Важнейшая цель СНГ на долгосрочном треке, как сегодня, 2 января, заявил генсек – превратить содружество в эффективную площадку для диалога с другими объединениями: ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Без всяких сомнений самый эффективный интеграционный формат – Союзное государство. На пике давления со стороны Запада, белорусско-российская «двойка» демонстрирует экономический взлет. По итогам ушедшего года взаимный оборот товаров и услуг взял планку в 60 млрд долларов.

Двигаемся дальше и берем интеграционные форматы калибром покрупнее. Безусловная внешнеполитическая победа Минска – полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества. В этом статусе Беларусь с лета 2024-го, а участие Президента Беларуси в недавних саммитах организации и в формате «десятки», и в расширенном формате «ШОС плюс» еще раз доказывает, что Минск оказался в очень важном мировом тренде.

Ну и еще одна мировая «десятка» – БРИКС. Более года назад наша страна получила на этой площадке статус партнера. По мнению аналитиков, именно БРИКС в ближайшие годы станет главным мировым «трамплином» для экономического взлета. А постепенный уход от доллара задает важнейший мировой тренд.

Так что участие в интеграционных форматах сегодня не дань моде, а геополитическая необходимость. Иными словами в компании единомышленников выстоять в современном турбулентном мире намного проще. А еще сопряжение интеграционных форматов, сложение и умножение потенциала таких площадок, как ЕАЭС, БРИКС, ШОС – это часть неизбежного и закономерного процесса формирования нового многополярного мира.

И давайте вспомним, что на этот счет заявил Александр Лукашенко в Китае, обращаясь к коллегам по «шанхайской семье».