Жилой дом, 40-тонный монумент Сталина. Как выглядела Октябрьская площадь в 90-е годы?

Октябрьская площадь одна из самых крупных и известных площадей города Минска. До 1984 года ее называют Центральной, а до 1949 года ее и вовсе не было. С ее правительственных гранитных трибун, которые сохранились до сих пор со стороны Александровского сквера, руководство страны принимает торжественные парады. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Анатолий Шабалин, член авторского коллектива архитекторов института «Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики в г. Минске:

Октябрьская площадь в Минске раньше называлась «Центральная». И это действительно центр Минска, поскольку здесь пересечение двух диаметров: один диаметр и второй диаметр. Сегодня – это проспект Независимости, проспект Победителей. Здесь был такой не очень ухоженный скверик, партерная зелень, с уклоном резким вниз, сюда в сторону Интернациональной.

В первой половине 50-х появляется жилой дом на углу, Дворец профсоюзов и центральный телеграф. А в центре площади с 1952 по 1961 год возвышается величественный монумент Сталина высотой 10 метров и весом в 40 тонн. «Ничего ультрасовременного не вписывалось». Как проектировали и строили Дворец Республики в Минске. Подробнее здесь.