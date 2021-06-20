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Находились в условиях боевых действий. Военные медики Беларуси о работе в горячих точках

20 июня 2021 16:41
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Новости Беларуси. 20 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто в прямом смысле на передовой каждый день спасет жизни пациентов, – медики. Совершенно особый пласт – медицина военная. Врачи здесь не только дали клятву Гиппократа, но и приняли присягу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О нюансах пограничной профессии – Юлия Денисенко.

Находились в условиях боевых действий. Военные медики Беларуси о работе в горячих точках-1

Последние 10 лет медотряд Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси занимается медобеспечением боевых подготовок как национального, так и международного уровня, насчитывает более полсотни специалистов. И если поступит задача выехать, в течение суток медики выдвинутся в очаги массовых санитарных потерь. Полевой мини-госпиталь на 200 квадратных метрах оснащен всем необходимым для оперативных вмешательств, имеет электростанцию и кухню.

Владеют боевыми искусствами и профессионально лечат людей. Вот как работают в медотряде специального назначения

Структурное подразделение уже 11-й год участвует в подготовке кадров для единственной миротворческой миссии ООН, где представлена и наша страна. Свыше 20 сотрудников центра получили реальный опыт работы в боевой обстановке. Наши герои не исключение, работали на границе с Израилем.

Находились в условиях боевых действий. Военные медики Беларуси о работе в горячих точках-4

Андрей Гуринович, начальник медицинского отряда специального назначения Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси:
Я был участником миротворческой миссии в государстве Ливан. Перед отправкой меня в миссию я прошел курс английского языка, 530 часов, миротворческие курсы, а также психологическое тестирование и подготовку. В миссии я работал врачом-анестезиологом и реаниматологом миротворческого международного госпиталя второго уровня.

Находились в условиях боевых действий. Военные медики Беларуси о работе в горячих точках-7

По словам военврачей, адаптация в горячей точке быстрая. Главное – найти общий язык. Не все англоговорящие, хотя и у знатоков отличались диалекты. Медикам помогали жесты, заученные арабские фразы, разнилась и врачебная практика.

Находились в условиях боевых действий. Военные медики Беларуси о работе в горячих точках-10

Ольга Яхновец, операционная сестра медицинского отряда специального назначения Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси:
Мы не всегда только в операционной работали. Иногда приходилось работать в приемном покое. Приходит пациент, обращается, у него голова, горло, что-то болит. Даже терапевтические, не только хирургические проблемы. Кто-то просто упал с мотоцикла – это у них было повсеместно, на скутерах гонять.

# Медицина # общество # Андрей Гуринович # Ольга Яхновец # Юлия Денисенко # Фотофакт

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