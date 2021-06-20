Находились в условиях боевых действий. Военные медики Беларуси о работе в горячих точках

Новости Беларуси. 20 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто в прямом смысле на передовой каждый день спасет жизни пациентов, – медики. Совершенно особый пласт – медицина военная. Врачи здесь не только дали клятву Гиппократа, но и приняли присягу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Последние 10 лет медотряд Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси занимается медобеспечением боевых подготовок как национального, так и международного уровня, насчитывает более полсотни специалистов. И если поступит задача выехать, в течение суток медики выдвинутся в очаги массовых санитарных потерь. Полевой мини-госпиталь на 200 квадратных метрах оснащен всем необходимым для оперативных вмешательств, имеет электростанцию и кухню.

Владеют боевыми искусствами и профессионально лечат людей. Вот как работают в медотряде специального назначения

Структурное подразделение уже 11-й год участвует в подготовке кадров для единственной миротворческой миссии ООН, где представлена и наша страна. Свыше 20 сотрудников центра получили реальный опыт работы в боевой обстановке. Наши герои не исключение, работали на границе с Израилем.