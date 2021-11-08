«Я действительно повзрослел». В Витебске около 100 военнослужащих уволились в запас. Кадры церемонии
Новости Беларуси. В Витебске прошла церемония прощания с боевым знаменем военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгожданный дембельский аккорд прозвучал для сотни уволившихся в запас. Позади у парней – ранний подъем, физподготовка, прыжки с парашютом. А вот настоящая армейская дружба – навсегда.
Виктор Пралич с подробностями.
Руслан Кисель собирает вещи домой в родную Вилейку. Полтора года парень проходил срочную службу в Витебске. О 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде был наслышан давно. Уверен, что армейская страница в биографии должна быть у каждого молодого человека.
Руслан Кисель, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Полтора года – это период, когда переходит границу из юношества уже в более мужское понимание. Я действительно повзрослел, я поменял взгляды на жизнь, набрался больше терпения.
Этот праздничный день военнослужащие запомнят надолго. Он и радостный – впереди гражданская жизнь, и в то же время трогательный.
Традиционно на строевом плацу дембеля прощаются со знаменем.
Илья Кубраков, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
В силу рода войск постоянно стрельбы, учения, тактики. Что-то даже для себя, что тебе пригодится в будущем в жизни – для той же самой семьи, ее охраны. На самом деле год – это немного. Сморишь назад – вообще как один день.
103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада – это элитные войска. Служба здесь всегда считалась и считается престижной. Попадают сюда избранные.
Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Каждый командир испытывает двоякое чувство: чувство гордости за военнослужащего, который за год-полтора приобрел положительные качества здесь, в Вооруженных Силах, и чувство расставания – каждый офицер, каждый командир свою частичку отдал вот этому молодому человеку, чтобы он стал настоящим защитником Отечества.
Виктор Пралич, корреспондент:
Около 30 военнослужащих, которые проходили службу в Витебской воздушно-десантной бригаде, решили связать свою судьбу с этой легендарной частью. Уже в ближайшее время они приступят к своим новым обязанностям.