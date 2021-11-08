«Я действительно повзрослел». В Витебске около 100 военнослужащих уволились в запас. Кадры церемонии

Новости Беларуси. В Витебске прошла церемония прощания с боевым знаменем военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгожданный дембельский аккорд прозвучал для сотни уволившихся в запас. Позади у парней – ранний подъем, физподготовка, прыжки с парашютом. А вот настоящая армейская дружба – навсегда. Виктор Пралич с подробностями.

Руслан Кисель собирает вещи домой в родную Вилейку. Полтора года парень проходил срочную службу в Витебске. О 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде был наслышан давно. Уверен, что армейская страница в биографии должна быть у каждого молодого человека.

Руслан Кисель, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Полтора года – это период, когда переходит границу из юношества уже в более мужское понимание. Я действительно повзрослел, я поменял взгляды на жизнь, набрался больше терпения. Этот праздничный день военнослужащие запомнят надолго. Он и радостный – впереди гражданская жизнь, и в то же время трогательный.

Традиционно на строевом плацу дембеля прощаются со знаменем.

Илья Кубраков, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

В силу рода войск постоянно стрельбы, учения, тактики. Что-то даже для себя, что тебе пригодится в будущем в жизни – для той же самой семьи, ее охраны. На самом деле год – это немного. Сморишь назад – вообще как один день.

103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада – это элитные войска. Служба здесь всегда считалась и считается престижной. Попадают сюда избранные.

Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Каждый командир испытывает двоякое чувство: чувство гордости за военнослужащего, который за год-полтора приобрел положительные качества здесь, в Вооруженных Силах, и чувство расставания – каждый офицер, каждый командир свою частичку отдал вот этому молодому человеку, чтобы он стал настоящим защитником Отечества.