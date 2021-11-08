«Это большая ответственность перед гражданами». Молодые прокурорские работники приняли присягу в Минске

Новости Беларуси. Прокуратура Минска 8 ноября пополнилась новыми кадрами. Присягу приняли 34 сотрудника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди, назначенные на должность впервые, прибыли из различных регионов страны. Каждый из них выбрал профессию осознанно. Принимая присягу, они дали клятву соблюдать Конституцию Беларуси, пресекать любые нарушения, защищать права граждан и интересы государства.

Добавим, что торжественный ритуал принесения присяги прошел в знаковом для каждого белоруса месте – музее Великой Отечественной войны.

Елена Готовчиц, помощник прокурора Заводского района Минска:

Для меня эта должность и работа – в первую очередь это большая ответственность перед гражданами, перед своей страной. Выбрала я эту профессию неспроста, я к ней долго шла, это мое второе высшее образование. Пример для меня – это мой родной брат, на которого я равняюсь, который с достоинством также служит в своей стране своему государству.

Игорь Якимович, помощник прокурора Гродно:

С самого детства я мечтал стать прокурорским работником. Для меня очень важно, чтобы все граждане, а также иностранные граждане как соблюдали законы Республики Беларусь, так и защитили установленные порядки в государстве. Сама церемония присяги на самом деле, я считаю, – самое важное и значимое событие для каждого прокурорского работника, тем более в таком знаковом для каждого белоруса месте, как музей Великой Отечественной войны.